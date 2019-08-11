К 90-ЛЕТИЮ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ КАРАЧАРОВА

(Окончание. Начало в № 42).

С крестьянами окрестных деревень отношения у последнего барина не складывались ввиду его скверного и злобного характера. Его все боялись, не только крестьяне и прислуга, но и близкие родные.

По воспоминаниям внучки: «В зимнем доме всегда жил дедушка князь Григорий Григорьевич Гагарин. У него был очень скверный характер, и все его боялись. Он выглядел, как абиссинский царь Менелюк, страдал подагрой и ходил, опираясь на две палки...».

Среди крестьян окрестных деревень о барине ходил стих: «Ах ты с... сын Гагарин, ты собака, а не барин».

После революции 1917 г. вся прислуга сразу ушла из дома Гагариных. Никто не захотел у него служить.

Князь умер в январе 1918 г. в своем имении Карачарово и был похоронен рядом со своими родителями у стен приходского храма в Сучках.

Вскоре после смерти Григория Григорьевича его семья спешно покинула имение и эмигрировала, т.к. начались расправы над бывшими помещиками. Так, на ст. Завидово были расстреляны соседние помещики Толстые, в Москве - арестованы сыновья Григория Григорьевича. В усадьбе часто проводились обыски.

По воспоминаниям внучки: «...жизнь в деревне переменилась. Уже никого больше не боялись, и стали происходить налеты и обыски посреди ночей. Искали скрытое оружие и признаки сопротивления. Появлялись группы матросов и солдат во главе с комиссарами, а иногда среди них вооруженные женщины...».

В том же 1918 г. имение было национализировано, и в нем было создано племенное и зерновое хозяйство - совхоз «Карачарово».

Руководителем совхоза был назначен Андрей Юльевич Губер. Интересно, что его мать Софья Андреевна, в девичестве Ауэрбах, была прямым потомком бывшего владельца фаянсового завода.

Сюда же в совхоз приезжают работать известный на всю страну ученый агроном-селекционер Алексей Павлович Герн с женой Валентиной Витальевной и сын директора Борис Андреевич Губер - прозаик, поэт, критик.

Борис Андреевич Губер работал учителем, библиотекарем, разнорабочим, организовал любительский театр. Здесь, в Карачарове, он начал свою литературную деятельность. Его первые рассказы были об окрестных селениях и их жителях.

Большую роль в приобщении Губера к литературе сыграла жена агронома совхоза Валентина Витальевна Герн, организовавшая в Карачарове поэтический салон и познакомившая Бориса Андреевича с Евгением Замятиным и участниками группы «Серапионовы братья» (в группу входили К. Федин, В. Каверин, Н. Тихонов, М. Зощенко и др.).

В 1937 г. Борис Андреевич Губер был репрессирован и расстрелян (реабилитирован в 1956 году.)

В 1920 г. Карачарово посетил известный американский журналист Джон Рид. В своем дневнике он посвятил описанию Карачарова целых 15 страниц.

Отрывки из записей: «...незабываемый пейзаж, кругом всё открыто на целые мили. Низкие крутые берега, бескрайняя равнина, вдали чернеет лёд. Замёрзшая река под снегом. Дымящиеся проруби. Наезженная колея.Сани. Дальняя деревня. Солнце...».

«...1200 десятин, в большинстве пастбищные земли... 40 рабочих, в большинстве из крестьян. Живут в совхозе. Рабочком - из троих один освобожденный работник. Ключи от склада у рабочкома. Технический руководитель и рабочком отчитываются перед уездным Советом и райсовхозом. Сперва были самостоятельны, теперь подчиняются уездному и центральному Комиссариату земледелия... совхоз понемногу встает на ноги. Положение ещё далеко не блестящее; хлеб на низинах залило дождями, и карачаровцы вынуждены были просить хлеба у других совхозов; но сейчас молочное хозяйство налаживается... Всё молоко, которое здесь получают, идет детям окружающих деревень, сдают по твёрдой цене в Отдел социального обеспечения...».

В 1920-х годах Карачарово стало носить название «Ленинский», т.к. в состав совхоза входила д. Ленино. В те годы началось массовое переименование селений в честь революционыых партийных деятелей. Так, в районе появились с. Свердлово, д. Карл Маркс, п. Троцкого, д. Зиновьево. д. Вахромеево же была переименована в д. Ленино.

В 1930 г. году совхоз стал называться имени МОПР (Международная организация помощи революции). Перед ликвидацией совхоз носил имя Тимирязева.

В марте 1937 года принимается решение о создании в бывшей усадьбе Гагариных Дома отдыха ВЦСПС, который сохранил свое название «Карачарово». Дом отдыха располагался в двухэтажных деревянных корпусах, а столовая и клуб - в здании бывшей конюшни, сохранившейся от усадьбы князей Гагариных.

Дом отдыха принимал около 100 человек.

Во время войны в Карачарове был создан госпиталь, где до 1945 г. лечились солдаты и офицеры Красной Армии. Госпиталь принимал до 400 человек. Начальником госпиталя был врач-окулист Александр Семенович Гурфинкель.

После окончания войны, 3 мая 1946 г., Дом отдыха «Карачарово» вновь принял первую партию отдыхающих.

Директором был назначен Борис Петрович Розанов, приехавший сюда после фронта. Прекрасный организатор, строгий, но справедливый руководитель, он сумел сделать очень многое для Карачарова, фактически поднял усадьбу на ноги после военной разрухи. В 50-60-е годы на территории Дома отдыха возводятся новые 2-этажные корпуса, появляется пристань, высаживаются цветники, разводят пчел, выращивают арбузы.

В 1951 г. в Карачарове поселяется родственник Розанова писатель Соколов-Микитов. Здесь бывали писатели А. Твардовский, К. Федин, В. Солоухин, журналисты, художники.

В 1971 году на земле карачаровской обнаружены минеральные воды, и люди поехали сюда не только отдыхать, но и лечиться.

К сожалению, до наших дней не сохранились никакие постройки усадьбы, кроме зимнего дома, грота и пруда с беседкой. Из 55 аллей знаменитого парка сохранились лишь немногие.

Ирина ТОПУНОВА, краевед

В специальном выпуске «Зари», посвященном 210-летию со дня основания Конаковского фаянсового завода им. Калинина, мы обещали начать публикацию отрывков из трудов конаковского краеведа Г.В.Лубова, посвященных нашему градообразующему предприятию, особенно предвоенному и военному периоду его работы. Сегодня мы начинаем эту публикацию. Хочется добавить, что, привязав эти воспоминания к круглой дате завода, который не дожил до нашего времени, мы ставим целью донести исторические сведения, в том числе, и до наших молодых читателей. Ведь история завода продолжается, пока живы ее бывшие работники и воспоминания о работе завода. Поэтому в первую очередь мы рекомендуем эти материалы школьникам.



КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Великая Отечественная война 1941-1945 годов явилась наиболее героическим и вместе с тем очень тяжёлым периодом в истории нашей страны.

Фронт и тыл были едины в сражениях против сильного и опасного врага. Патриотизм народа стал источником массового героизма на фронте и в тылу. Коллектив Конаковского фаянсового завода имени М.И.Калинина вместе со всем народом вложил свою лепту в Великую Победу.

Предлагаемая статья, основанная на подлинных исторических документах, воспоминаниях участников и очевидцев событий, показывает, как на протяжении грозных лет войны рабочие и специалисты завода вели борьбу за выполнение заданий правительства по обеспечению Советской Армии и народа такой, может быть, не особенно важной, на первый взгляд, продукцией, как санитарный фаянс, обыкновенная столовая и чайная посуда. Организовывать производство этой продукции, не имея приличного сырья и материалов, когда на вес золота ценились каждый кубометр дров, каждая тонна торфа, когда большинство квалифицированных рабочих и специалистов ушли на фронт, было не меньшим подвигом, чем расширение выпуска вооружений и боевой техники, продовольствия и снаряжения.

Потомки конаковских мастеров фаянса должны знать дела и имена тех, кто в годы войны создавал конаковский фаянс, так же, как подвиги и имена тех, кто бил фашистскую нечисть на полях сражений.

ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ 1929 - 1940 г.

В 1928 году коллектив завода, преодолевая трудности разрухи и восстановительного периода, вышел на уровень дореволюционного 1913 года. Этот уровень стал исходным рубежом социалистического строительства предприятия. В годы довоенных пятилеток за счёт совершенствования производства, улучшения качества продукции, широкого развития стахановского движения коллектив завода увеличил выпуск продукции с 29,8 млн. штук в 1929 году до 40,9 млн. штук в 1940 году – это больше в 1,4 раза. А в валовом исчислении в соизмеримых ценах с 5,6 млн. рублей до 16,2 млн. рублей, или в 2,9 раза. Причём, это было достигнуто в основном на тех же производственных мощностях, которые остались от кузнецовской фирмы. Вновь была построена только электросиловая станция мощностью 650 лошадиных сил и освоено новое торфопредприятие «2-е Моховое» мощностью до 70 тысяч тонн кускового торфа в год.

В предвоенные годы коллектив перешёл на интенсивные формы развития производства. В этом значительную роль сыграли советские инженерные кадры – специалисты высшей квалификации, подготовленные в советское время.

С конца 20-х годов начала действовать первая центральная заводская лаборатория, где большую работу проводил выпускник Ленинградского технологического института Фёдор Сергеевич Фадеев. Технология была поставлена на научную базу. Применялись только отечественное сырьё, краски и материалы.

В 1934 году создана первая в отрасли заводская художественная лаборатория. Исидор Фрих-Хар, Иосиф Чайков, Григорий Кепинов, Иван Ефимов, Сарра Лебедева, Павел Кожин, Мария Холодная и другие художники своим творчеством вывели конаковский завод на самостоятельный путь на внешнем рынке. Если до 1937 года экспортная продукция завода продавалась ещё под маркой «бывшей фабрики М.С.Кузнецова», то после Всемирной Парижской выставки 1937 года, где завод получил диплом «Гран-при», на мировом рынке стала известна посуда завода имени Калинина, и с этого времени начался «ЗиК». Улучшилось качество массовой продукции. Во второй половине 30-х годов возобновился выпуск массовых столовых сервизов. В 1938-1940 годах их выпускалось более 15 тысяч комплектов в год. Получила дальнейшее развитие майолика.

Значительные изменения произошли в социально-культурной жизни трудящихся завода. Построено несколько десятков многоквартирных жилых домов по улицам Жилкооп, 1-я Набережная, в Районе завода. Введены в действие здание Дворца культуры имени Воровского, стадион, пионерский лагерь, детский сад и детские ясли. Стадион и Дворец культуры строились методом народной стройки.

В 1941 году завод вступал в новый период своего развития. Началось осуществление проекта расширения завода. По проекту Ленинградского ГИКИ намечалось возвести новые здания массозаготовительного и капсельного цехов, цеха обжига, а также новую мощную электростанцию с паровой машиной мощностью 1200 лошадиных сил. Мощность завода должна была возрасти до 55 млн. изделий в год.

В мае 1941 года началось строительство массозаготовительного цеха. Осуществить этот проект тогда не удалось – началась Великая Отечественная война.

(Продолжение следует)..