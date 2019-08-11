Спешите делать добрые дела

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Чуть более года назад в деревне Щёлково Вахонинского сельского поселения был возведён храм в честь иконы Богородицы «Всецарицы».
Настоятель храма протоиерей Василий Биксей, человек общительный и коммуникабельный выразил огромное желание помогать не только людям глубоко верующим, но и всем нуждающимся.
Первым добрым делом настоятеля храма стал подарок книг для школьной библиотеки. Были подарены яркие книги-брошюры для начальной школы, отличные энциклопедии по разным отраслям знаний и книги по школьной программе, всего более 200 экземпляров. Огромное спасибо отцу Василию и храму Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве, приходской библиотеке которого принадлежала большая часть подаренных книг.
Учащиеся 5 и 6 класса Вахонинской школы под руководством преподавателя основ православной культуры Ольги Васильевны Янкиной подготовили литературно- музыкальное композицию к празднику Покрова Пресвятой Богородицы и поздравили прихожан храма иконы Богородицы «Всецарицы» в этот замечательный день 14 октября. Все, кто присутствовал на этом маленьком концерте, выразили огромную благодарность детям и организовали чаепитие.
Настоятель храма, прихожане, учителя и учащиеся выражали огромное желание долгого и плодотворного сотрудничества.
В. Горюнова, преподаватель литературы,
Е. Хильченко, учитель младших классов
МБОУ СОШ д. Вахонино.