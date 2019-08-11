Спешите делать добрые дела

posted by admin on пт, 11/08/2019 - 09:25

Чуть более года назад в деревне Щёлково  Вахонинского сельского поселения  был возведён  храм  в честь иконы Богородицы «Всецарицы». 
 Настоятель храма  протоиерей Василий  Биксей, человек общительный и коммуникабельный  выразил огромное желание помогать не только людям глубоко верующим, но и всем нуждающимся. 
Первым добрым делом настоятеля храма  стал подарок книг для школьной  библиотеки. Были подарены яркие книги-брошюры для начальной школы, отличные энциклопедии  по разным отраслям  знаний и книги по школьной программе, всего более 200 экземпляров.  Огромное спасибо  отцу Василию  и храму Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве,  приходской библиотеке которого принадлежала  большая часть подаренных книг.
  Учащиеся 5 и 6 класса Вахонинской школы под руководством  преподавателя  основ православной культуры Ольги Васильевны Янкиной подготовили литературно- музыкальное композицию  к празднику Покрова Пресвятой  Богородицы и поздравили  прихожан храма  иконы Богородицы «Всецарицы» в этот замечательный день 14 октября. Все, кто присутствовал на этом маленьком концерте, выразили огромную благодарность  детям и организовали чаепитие.
Настоятель храма, прихожане, учителя и учащиеся выражали огромное желание долгого и плодотворного сотрудничества.
В. Горюнова, преподаватель  литературы, 
Е. Хильченко, учитель младших классов 
МБОУ СОШ д. Вахонино.

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