Спешите делать добрые дела

Чуть более года назад в деревне Щёлково Вахонинского сельского поселения был возведён храм в честь иконы Богородицы «Всецарицы».

Настоятель храма протоиерей Василий Биксей, человек общительный и коммуникабельный выразил огромное желание помогать не только людям глубоко верующим, но и всем нуждающимся.

Первым добрым делом настоятеля храма стал подарок книг для школьной библиотеки. Были подарены яркие книги-брошюры для начальной школы, отличные энциклопедии по разным отраслям знаний и книги по школьной программе, всего более 200 экземпляров. Огромное спасибо отцу Василию и храму Преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве, приходской библиотеке которого принадлежала большая часть подаренных книг.

Учащиеся 5 и 6 класса Вахонинской школы под руководством преподавателя основ православной культуры Ольги Васильевны Янкиной подготовили литературно- музыкальное композицию к празднику Покрова Пресвятой Богородицы и поздравили прихожан храма иконы Богородицы «Всецарицы» в этот замечательный день 14 октября. Все, кто присутствовал на этом маленьком концерте, выразили огромную благодарность детям и организовали чаепитие.

Настоятель храма, прихожане, учителя и учащиеся выражали огромное желание долгого и плодотворного сотрудничества.

В. Горюнова, преподаватель литературы,

Е. Хильченко, учитель младших классов

МБОУ СОШ д. Вахонино.