С ЮБИЛЕЕМ, БАТЮШКА И МАТУШКА!

Поздравляем настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня протоиерея Алексея Андреевича и матушку Любовь Ильиничну Злобиных с 65-летием совместной жизни!

Эта прекрасная пара знакома с самого детства и пронесла свои чувства через все эти годы. Любовь Ильинична всю жизнь поддерживает своего мужа в служении Господу и людям, работает в церкви, поёт на клиросе. Супруги воспитали шестерых детей, сейчас у них 12 внуков и 11 правнуков. 8 и 9 ноября семья в составе 45 человек, а также их многочисленные друзья отметят юбилей.

На протяжении долгих лет отец Алексий остается добрым другом газеты и с неизменным радушием встречает нас каждый раз, когда работа или судьба сводит корреспондентов «Зари» с этим уникальным человеком. Его скромность, доброта, отеческая теплота очень импонируют и радуют душу.

От всей души поздравляем протоиерея Алексея Андреевича и матушку Любовь Ильиничну с таким большим и значимым юбилеем и желаем хорошего здоровья и долгих лет жизни!

Редакция газеты «Заря».