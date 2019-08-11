В октябре управлением образования администрации Конаковского района проведен районный конкурс детского рисунка по теме «Охрана труда глазами детей».

Цель конкурса - формирование у подрастающего поколения культуры безопасности, внимательного отношения к вопросам охраны труда, сохранению жизни и здоровья в период образовательной и трудовой деятельности. Основными задачами конкурса стали воспитание у детей и подростков уважительного отношения к труду и охране труда, привлечение внимания общественности к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи.

На конкурс принимались детские рисунки на тему охраны труда, которые отображали охрану труда школьника на уроках (информатики, физкультуры, технологии, физики, химии), охрану труда родителей, безопасное поведение в школе, призывы работать безопасно для разных профессий и другие.

В конкурсе приняли участие 55 творческих работ от обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет, как и в прошлом году, из 13 образовательных учреждений района (12 общеобразовательных учреждений - средние школы №№ 1, 2, 3, 9, гимназия № 5 г. Конаково, средние школы №№ 1, 2 п. Редкино, № 1 п. Новозавидовский, школ д. Мокшино, с. Селихово и 3 учреждения дополнительного образования - ЦВР, ДЮЦ «Новая Корчева», ДЮЦ Конаковского района.

Жюри конкурса в составе заведующего отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Администрации Конаковского района Л.Н.Кулиевой, главного специалиста управления образования администрации Конаковского района М.В.Шараповой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе ЦВР г. Конаково Т.А.Малкиной, заместителя директора по организационно-методической работе ЦВР г. Конаково В.А.Дешиной отметило активную позицию и заинтересованность у обучающихся в вопросах охраны труда и соблюдения техники безопасности в период образовательной деятельности (на уроках, во внеурочной деятельности, на переменах), трудовой деятельности (по различным профессиям), а также творческий подход в подготовке всех конкурсных работ. Жюри оценивались мастерство, качество исполнения, оригинальность художественного исполнения и художественная ценность рисунка.

Все участники конкурса проявили необыкновенную фантазию. Очень хочется провести виртуальную экскурсию по выставке детских рисунков, отметив особенно оригинальные работы.

Ребята из гимназии № 5 г. Конаково подчеркнули в своих рисунках, что все начинается с изучения правил инструкций по охране труда на любом месте: учебном - в школе, рабочем - на предприятии, чтобы избежать несчастных случаев повсюду. Так, обучающиеся из Селиховской школы в рисунке, выполненном гелевой ручкой и акварельными красками, напомнили всем ребятам, что нельзя на переменках выглядывать из окон школы, чтобы избежать случая выпадения.

Обучающиеся из ДТО «Вдохновение» Центра внешкольной работы г. Конаково на рисунках, выполненных гуашевыми красками, показали, что кататься на школьных перилах не следует, даже если ты опаздываешь на урок. Старшеклассники из средней школы № 3 г. Конаково изобразили возможные опасные ситуации на уроках химии, физики, технологии (все выполнено в технике карандаша).

Только соблюдая правила по охране труда на школьных предметах, можно быть уверенным, что все опыты будут проведены безопасно и для ребят, и для самого учителя.

Творческие работы учащихся из ДЮЦ «Новая Корчева» рассказывают о сохранении жизни и здоровья работников таких специальностей, как повар-кондитер, сотрудник ЖКХ, доктор, шахтер, учитель, электрик, слесарь.

Многие рисунки участников конкурса содержат лозунги-призывы об охране труда на уроках в школе, на предприятиях разного профиля: «Будь осторожен, работая с электричеством!», «Соблюдай технику безопасности на стройке!», «Будь осторожен с колющими и режущими предметами!», «Соблюдай технику безопасности при работе с иглой», «Работая на высоте, помни о технике безопасности» и др.

Участники конкурса проявили вкус и гармонию при составлении композиций, сюжетов рисунков, аккуратно выполнили творческие работы, грамотно подобрали цвет, сделали оформление своих работ в рамках.

Победителями и призерами районного конкурса в возрастной группе 7 – 9 лет стали:

в возрастной группе 7 – 9 лет:

1 место – Эльмира Салимова, МБУ ДО ЦВР, руководитель Т.Р.Белякова;

2 место – Арина Абрамейцева, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», руководитель С.В.Потычкина;

2 место – Тахир Мусулмонов, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева», руководитель С.В.Потычкина;

3 место – Полина Гончугова, МБОУ СОШ № 9 г. Конаково, руководитель Т.И.Седмиградская;

3 место – Николай Мамиконян, МБОУ СОШ д. Мокшино, руководитель Л.А.Мананникова.

В возрастной группе 10 – 15 лет:

1 место – Дарья Ураушкина, МБОУ СОШ с.Селихово;

2 место – Валерия Иовлева, МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева»;

2 место – Анна Залесова, МБОУ СОШ №2 п. Редкино;

3 место – Полина Кищик, МБОУ СОШ №3 г. Конаково;

3 место – Виктория Малышева, МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина.

Организаторы конкурса разместили все рисунки в выставочном зале Центра внешкольной работы.

Победители конкурса в двух возрастных категориях будут отмечены грамотами управления образования администрации Конаковского района. Лучшие работы ребят будут представлены на региональный конкурс детского рисунка в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области в конце ноября 2019 года.

Обучающиеся ЦВР, а также воспитанники групп продленного дня школ города Конаково могут посетить эту важную для охраны здоровья детей выставку в дни школьных каникул в ноябре!

Добро пожаловать на выставку!

Т. Малкина, заместитель директора по УВР ЦВР

г. Конаково.

Л. Кулиева, заведующий отделом дошкольного,

общего и дополнительного образования.