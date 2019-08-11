К Дню полиции

Спасибо участковому



Эту работу я знаю не понаслышке. В моей семье был работник милиции. Знаю, какой это труд.

В Карачарове я работала в клубе. В то советское время к нам вечерами приходило много посторонних людей. Было всякое, даже драки с местной молодежью. Наша полиция всегда помогала наводить порядок.

Работая старостой и занимаясь другими общественными делами, всегда помогала в наведении порядка и в борьбе с самогонщиками.

Теперь в нашей деревне много москвичей, которые купили квартиры для отдыха. Их почти 60 процентов. Ведут они себя достойно, и некоторые говорят, что наша полиция работает хорошо. Но, как говорят, в семье не без урода. Одна женщина купила в нашем доме квартиру для отдыха, но злоупотребляла алкоголем. Несколько раз к ней вызывали полицию. Ей казалось, что на нее напали, облили пивом и хотят убить.

Однажды у нас произошел страшный случай. В позднее время в квартире хорошую женщину зарезал один урод. Все жители были в шоке. Преступление было быстро раскрыто нашей полицией.

У полиции много дел, часто она уделяет внимание и Карачарову. Бывают и ложные вызовы.

Над моей квартирой в течение трех лет были ночные пьянки, разборки. Когда члены совета дома делали замечания, хозяйка этой квартиры вызывала полицию. Но благодаря опыту и мудрости полицейских претензии были предъявлены ей. Когда мы ее ругали, она говорила, что на нее «нашло». И вот опять «нашло». А приехал старший участковый Александр Николаевич Терехин (он часто бывает в Карачарове), «всыпал» самогонщикам по полной. Больше года прошло, а ночью теперь спокойно. Вот и опять у Терехина в Карачарове непростое, запутанное дело. Разбирается. Спасибо ему.

Я тоже обращаюсь за помощью по поводу своих сыновей, любителей спиртного, которым по полсотни лет. Полицейские помогают как могут. Плохо, что теперь нет ЛТП.

С праздником, дорогие!

Л. БЕЛЯКОВИЧ.

п. Карачарово.