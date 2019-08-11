Не так давно в нашем календаре появился праздник - День народного единства, который отмечается 4 ноября. Идеями, заложенными в нем, пронизаны все страницы летописи государства Российского, начиная с его зарождения. В рамках празднования этой даты в МБУ «Досуговый центр» в д. Мокшино и с. Завидово прошли праздничные концерты, в которых приняли участие коллективы «Досугового центра».

Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и гражданскую солидарность, ведь именно в этом заключается залог благополучия нашей родины. Пусть этот праздник станет днем торжества нашего единства во имя справедливости добра и процветания Отечества.