Прием заявок на участие во Всероссийском детском конкурсе творчества «Нас 20 миллионов» продлится до 30 ноября

Начался прием заявок вокалистов, музыкантов, учащихся хореографических студий в возрасте от 6 до 18 лет, желающих принять участие во Всероссийском детском конкурсе творчества «Нас 20 миллионов», нацеленном на выявление одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, создание условий для творческого развития подрастающего поколения.

Конкурс включен в план мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия Детства, объявленного в России на 2018-2027 годы, и в перечень олимпиад и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ. Организаторы - Фонд развития культуры «Во благо» при поддержке Правительства Тверской области, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Реализация творческого потенциала детей и молодёжи – в числе приоритетных задач для Тверской области.

«Обеспечение возможностей для творческой самореализации детей и молодёжи – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в мероприятии могут как дети, являющиеся воспитанниками музыкальных школ, дворцов культуры и других профессиональных учреждений, так и любители.

Конкурс проводится по четырём номинациям и будет проходить в несколько этапов.

Первый этап – приём заявок – продлится до 30 ноября 2019 года.

Сбор заявок по номинациям «Вокал» (академическое, фольклорное, эстрадное, джазовое, духовное пение и т.д.) и «Хореография» (балет, народные танцы, бальные танцы, эстрадные танцы, цирковое искусство и т.д.) проводит Тверской областной Дом народного творчества. Контактная информация: Чернова Светлана Викторовна - заведующий отделом самодеятельного художественного творчества, тел. 8 (4822) 34-75-34, e-mail: dnt-tv@rambler.ru

Сбор заявок по номинациям «Исполнительское мастерство» (фортепиано, орган и клавесин, струнные, духовые, ударные, народные инструменты и т.д.) и «Композиция» (сочинение музыкальных произведений) проводит Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и искусства. Контактная информация: Кузнецова Татьяна Александровна, тел. 8 (4822) 42-13-21, e-mail: umctver@mail.ru

В документе должны быть указаны личные данные участника (ФИО, дата рождения, копия документа, подтверждающая личность, телефон, электронная почта), прописана номинация и прикреплена аудио или видео-ссылка.

В рамках второго этапа, в декабре текущего года, в Твери состоится очное знакомство участников и жюри конкурса – пройдёт просмотр выступлений, по результатам которого будут определены те, кто продолжит своё участие в проекте.

В состав жюри войдут выдающиеся деятели культуры и искусства, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В январе - феврале 2020 года в Москве участников, прошедших в третий этап, ждут мастер – классы от ведущих педагогов Консерватории, Академии и Театра по соответствующим дисциплинам. В рамках менторских сессий участники проекта и наставники объединяться для подготовки гала-концерта, который пройдёт весной следующего года и станет итогом конкурса. Будут определены победители и призеры, обладатели Гран-при. Победителям конкурса будут вручены ценные подарки.

Важным элементом конкурса является реализация творческого потенциала победителей и их дальнейшее сопровождение. За каждым победителем и призером будет закреплён наставник, определён индивидуальный план последующего развития. Кроме того, планируется организация гастрольного тура «У сердца нет границ» по России и за рубеж.

Пресс-служба Правительства Тверской области