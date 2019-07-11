Игорь Руденя обсудил с ветеранами Бологовского района вопросы развития муниципального образования

7 ноября во время рабочей поездки в Бологовский район Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с ветеранским активом муниципалитета. Обсуждались актуальные вопросы развития территории.

В частности, шла речь о системе здравоохранения. Ветераны обратились с просьбой о содействии в проведении ремонта в центральной районной больнице, а также повышении качества работы скорой помощи.

«Сегодня ведётся работа по выстраиванию централизованной системы управления скорой помощью, а также обеспечения службы современным оборудованием. Важно, чтобы врачи «скорой» могли быстро и точно ставить диагнозы, быстро и качественно оказывать необходимую помощь», — сказал Игорь Руденя.

Ещё один вопрос, поднятый на встрече – необходимость строительства новой школы в микрорайоне Заозёрный в Бологое. Требуется порядка 500 ученических мест. Игорь Руденя поручил Министерству образования региона совместно с руководством муниципалитета проработать вопрос о строительстве нового учреждения.

Особое внимание на встрече Игорь Руденя обратил на необходимость наставничества, работы старшего поколения с молодёжью.

«Всё, что вы сможете передать молодым людям, они будут реализовывать на своей территории через некоторое время. Сейчас мы создаём в регионе производственно-образовательные кластеры: образовательные учреждения и предприятия работают вместе над подготовкой квалифицированных специалистов», — сказал Игорь Руденя.

Также в ходе встречи обсуждался ремонт дорог, вопросы охраны лесов от незаконных вырубок и другие темы.

7 ноября 2019 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Бологовском районе. Визит главы региона в муниципалитет начался с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в городе Бологое. Игорь Руденя вместе с ветеранами и представителями общественных организаций почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, глава региона осмотрел общеобразовательную школу № 57, где была восстановлена кровля после повреждения в период неблагоприятных метеоусловий 27-28 октября.

После рабочей поездки в Бологовский район Губернатор Игорь Руденя проинспектирует ход восстановительных работ на дорогах в Вышневолоцком городском округе, где произошло повреждение дорожного полотна в период проливных дождей 4-6 ноября.

Пресс-служба Правительства Тверской области