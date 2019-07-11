Игорь Руденя поручил закупить для Бологовской центральной районной больницы новое оборудование и мебель

7 ноября во время рабочей поездки в Бологовский район Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил центральную районную больницу. Глава региона осмотрел поликлинику, аптечный пункт, терапевтическое, хирургическое, реанимационное отделения, палаты, лабораторию.

По итогам посещения Игорь Руденя дал ряд поручений. В частности, о закупке новой мебели для палат, оборудования для лаборатории, хирургического, рентгенологического отделений

«Мы определили план мероприятий, необходимых для приведения больницы в надлежащее состояние. У жителей большой запрос на качественный ремонт и современное оборудование в учреждениях здравоохранения. Это позволит в том числе решить кадровый вопрос, привлечь молодых квалифицированных специалистов», — сказал Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

В регионе разработана трёхлетняя программа по ремонту объектов здравоохранения, отметил Губернатор. Первоочередное внимание — учреждениям первичного звена.

Бологовская ЦРБ является государственным многопрофильным медицинским учреждением, в районе также работает 10 офисов врачей общей практики, 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

7 ноября 2019 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Бологовском районе. Визит главы региона в муниципалитет начался с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в городе Бологое. Глава региона осмотрел также общеобразовательную школу № 57, где была восстановлена кровля после повреждения в период неблагоприятных метеоусловий 27-28 октября. Актуальные вопросы развития муниципалитета Губернатор обсудил на встрече с местным ветеранским активом.

После рабочей поездки в Бологовский район Губернатор Игорь Руденя проинспектирует ход восстановительных работ на дорогах в Вышневолоцком городском округе, где произошло повреждение дорожного полотна в период проливных дождей 4-6 ноября.

Пресс-служба Правительства Тверской области