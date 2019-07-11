Губернатор Игорь Руденя в Бологое возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь»

7 ноября 2019 года Губернатор Тверской области Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Бологовском районе. Визит главы региона в муниципалитет начался с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» в городе Бологое. Игорь Руденя вместе с ветеранами и представителями общественных организаций почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Мемориал на берегу озера Бологое был открыт в 1965 году. Во время Великой Отечественной войны Бологое подвергалось жестоким бомбежкам как важный железнодорожный узел. Город оккупирован не был. 4 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР станция Бологое – Московское была награждена орденом Отечественной войны I степени.

В программе рабочей поездки Игоря Рудени – посещение общеобразовательной школы № 57, где в период неблагоприятных метеоусловий 27-28 октября была повреждена кровля. Кроме того, глава региона обсудит вопросы развития муниципального образования с местным ветеранским активом.

После рабочей поездки в Бологовский район Губернатор Игорь Руденя проинспектирует ход восстановительных работ на дорогах в Вышневолоцком городской округе, где произошло повреждение дорожного полотна в период проливных дождей 4-6 ноября.

Пресс-служба Правительства Тверской области