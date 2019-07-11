Туристические проекты Тверской области вошли в число победителей регионального этапа Всероссийских премий «События России» и «Маршруты России»

В Суздале состоялся второй региональный этап Всероссийских профессиональных премий «События России 2019» и «Маршруты России 2019». Четырёх наград была удостоена Тверская область.

В конкурсе приняли участие регионы Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В финал регионального этапа «События России» было отобрано 138 событий и площадок, в финал регионального этапа «Маршруты России» - 86 маршрутов.

Второе место премии «Маршруты России» в номинации «Культурно-познавательный маршрут» присвоено межрегиональному проекту «Государева дорога», который разработан Министерством туризма Тверской области.

«Благодаря проекту «Государева дорога» мы популяризируем Центральную Россию, даём возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Победителем регионального этапа премии «События России» в номинации «Культура. Гастрономические события» стал фестиваль «Верещагин СырFest 2019», который проходил в Конаковском районе Тверской области летом текущего года и объединил экспертов и профессионалов сыроварения, частных сыроделов, любителей сыра.

В номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта» лучшими признаны Рождественские зимние игры «Oma Randa», второе место в номинации «Площадка для проведения событий. Муниципальные образования» присуждено площадке фестиваля карельской культуры «Oma Randa» («Родная земля»). Фестиваль проходит ежегодно в селе Козлово Спировского района.

Экспертные советы премий «Маршруты России» и «События России» были представлены профессионалами туриндустрии, event-индустрии, представителями медиа из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира.

Мероприятия проходили в рамках реализации федерального проекта «Гостеприимная Россия», инициированного Национальной ассоциацией специалистов событийного туризма при поддержке Министерства экономического развития РФ и Федерального агентства по туризму.

Победители регионального этапа, награжденные дипломами за первое, второе, третье места и специальными дипломами, станут участниками общероссийского финала, который состоится в Москве в декабре 2019 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области