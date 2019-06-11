6 ноября Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям.

На заседании обсуждалось внесение изменений в генеральные планы ряда сельских поселений. В частности, Охватского сельского поселения Пеновского района, Михайловского сельского поселения Калининского района, Вазузского сельского поселения Зубцовского района, Новозавидовского сельского поселения Конаковского района.

Рассматривались вопросы о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство, объекты туризма и другие.

По мнению Игоря Рудени, эффективный налоговый учёт земельных участков, контроль за их использованием по целевому назначению — это одно из важных направлений развития экономики на местах.

По информации Министерства имущественных и земельных отношений региона, в 2018 году проведены проверки соблюдения земельного законодательства в отношении почти 3000 земельных участков – на 25% больше, чем в предыдущем году.

В случаях, когда сельхозугодья используются не по назначению, применяются дисциплинарные меры. В 2018 году была применена повышенная ставка земельного налога в размере 1,5% в отношении 2303 земельных участков. Дополнительные поступления в бюджет по итогам года составили 14,6 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области