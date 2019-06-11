Фестиваль кинотворчества «Правнуки Победы» пройдёт в Тверской области

7 ноября в 12.00 в Тверском областном дворце культуры «Пролетарка» пройдет патриотический детско-юношеский фестиваль кинотворчества «Правнуки Победы», посвященный сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны.

Фестиваль учрежден при поддержке Тверской епархии. Главная цель — увлечь молодежь сбором информации о своих родственниках-участниках Великой Отечественной Войны, ее изучением, сохранением и оформлением в песенном творчестве, стихах, рисунках, видеосюжетах, фотоальбомах.

На фестивале будет представлено детско-юношеское кинотворчество школьников Твери и региона, прозвучат песни и стихи военных лет. Приглашены все желающие.

В Тверской области в настоящее время идёт подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

«Очень важно ответственно отнестись к подготовке к знаковой дате, чтобы мероприятия не были проведены формально и охватили всех жителей региона. Особо отмечены должны быть Тверь и Ржев – города воинской славы, города воинской доблести Зубцов и Белый, Калининский район», — сказал Губернатор Игорь Руденя на заседании областного оргкомитета «Победа» в октябре этого года.

Одним из центральных событий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, станет открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших подо Ржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

4 ноября, в День народного единства, макет Ржевского мемориала Советскому солдату на выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве осмотрели Президент РФ Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 270,8 млн рублей пожертвований.

Пресс-служба Правительства Тверской области