Игорь Руденя: Тверская область предоставляет промышленным предприятиям налоговые займы и другие меры поддержки

6 ноября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Комитета по транспортному машиностроению Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», которое состоялось на площадке Тверского вагоностроительного завода. В обсуждении реализации программ государственной поддержки, направленной на развитие транспортного машиностроения, а также мер региональной поддержки отрасли участвовали председатель Комитета, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, представители крупных российских промышленных предприятий, общественных, образовательных и научных организаций.

Отрывая заседание, Кирилл Липа отметил, что сегодня Тверской вагоностроительный завод - устойчиво развивающееся производство, где внедряются передовые технологии. ТВЗ станет якорным предприятием промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

«Этот проект будет способствовать решению поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи по созданию в России высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора обрабатывающих производств. Планируем сформировать единое научно-технологичное пространство для развития высоких технологий в отрасли. Для решения всех поставленных задач в Тверской области сформирована система мер поддержки промышленности, которая включает налоговые льготы, займы по сниженным ставкам и обеспечение необходимой инфраструктурой» - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона, предприятиям, реализующим в Тверской области инвестиционные проекты строительства и модернизации производств, предоставляются субсидии по возмещению части затрат на уплату налогов на имущество и на прибыль. В конце октября 2019 года принят закон Тверской области о введении с 1 января 2020 года инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Кроме того, принят новый закон об инновационно-промышленных парках Тверской области. В нём закреплены преференции и льготы для резидентов. Одним из первых планируется создать промышленный технопарк «КСК», на площадке которого предполагается разместить не менее 19 резидентов, выпускающих компоненты для подвижного состава «Трансмашхолдинга». В 2020 – 2021 годах на создание инфраструктуры промышленного парка «КСК» планируется направить порядка 500 млн рублей.

Фонд развития промышленности Тверской области предоставляет возможность предприятиям машиностроительной отрасли участвовать в трёх программах, предусматривающих предоставление займов до 100 млн рублей под 1 % – 5% годовых на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов, организацию и модернизацию производства комплектующих изделий.

До начала заседания комитета Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой и заместителем Министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Обсуждались ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения. Сроки реализации проекта 2020-2024 годы. Предполагаемый объём инвестиций составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тысяч рабочих мест.

В Верхневолжье транспортное машиностроение – основа всего машиностроительного комплекса. Всего на территории тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения. По итогам 2018 года индекс промышленного производства по отрасли составил более 155%. За 9 месяцев 2019 года объём отгруженных товаров достиг 60,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области