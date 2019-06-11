Игорь Руденя вошел в «пятерку» губернаторов с сильным влиянием в рейтинге АПЭК за октябрь

Губернатор Игорь Руденя по итогам октября занял пятое место в группе губернаторов с сильным влиянием в ежемесячном рейтинге влияния глав субъектов РФ. Об этом сообщается на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

В октябре 2019 года на позиции губернаторов в рейтинге оказали влияние мероприятия с участием первых лиц государства и международные форумы, деятельность по привлечению инвестиций, финансовая поддержка регионов центром, отмечает АПЭК.

В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени в октябре рассмотрены законопроекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона. Один из них касается создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков в тверском регионе с набором налоговых и имущественных преференций для инвесторов. Второй законопроект предполагает введение на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе.

«Принятие таких законов позволит Тверской области встать в одну линейку с теми регионами, которые уже сформировали позитивные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Также в октябре принято решение о докапитализации регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на 55,8 млн рублей. Это позволит укрепить финансовую стабильность тверского бизнеса и привлечь в экономику региона дополнительные средства.

На одном из заседаний регионального правительства, которое провел Игорь Руденя, рассмотрен проект областного бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года. По оценке Минфина Тверской области, по сравнению с 2019-м к 2022 году доходы региональной казны увеличатся на 12,2 млрд рублей, или на 18,6%. В следующем году доходы областного бюджета составят 72,4 млрд рублей, в 2021 году – 76,9 млрд рублей, в 2022-м – 78 млрд рублей. Эксперты назвали главный финансовый документ региона бюджетом развития.

В октябре губернатор Игорь Руденя выступил с рядом инициатив в социальной сфере. Одна из самых заметных – о расширении перечня получателей традиционной единовременной денежной выплаты. К юбилею Победы в 2020 году впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также «дети войны», статус которых был официально утвержден региональным законом в 2019 году. Также поддержку традиционно получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и вдовы погибших участников Великой Отечественной войны. Губернаторские выплаты в 2020 году получат более 107 тысяч жителей Верхневолжья. На эти цели в бюджете Тверской области планируется выделить свыше 200 млн рублей.

Также с 1 октября 2019 года в Тверской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Игорем Руденей – вручение подарочных наборов для новорожденных.

16 октября Игорь Руденя в Москве принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоре Щёголеве. Обсуждалась реализация в регионах округа национального проекта «Здравоохранение». Глава тверского региона внес ряд предложений. В частности, Игорь Руденя считает необходимым пересмотреть параметры приема иностранных студентов в российские медицинские вузы с целью увеличения выпуска специалистов для отечественных учреждений здравоохранения. Вторая инициатива губернатора касается реновации детских поликлиник, расположенных на первых этажах жилых домов. По мнению Игоря Рудени, в национальном проекте «Здравоохранение» необходимо предусмотреть строительство детских поликлиник для выведения учреждений из неприспособленных помещений. Третье предложение – обновление парка машин скорой помощи, замена их на автомобили более высокого класса, что особенно важно для сельских территорий.

Также по инициативе Игоря Рудени в Тверской области создается Министерство демографической и семейной политики. Ключевые направления ведомства – укрепление института семьи, ценностей материнства, отцовства и детства, повышение статуса многодетной семьи.

Кроем того, 18 октября Игорь Руденя в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале «Россия 24 Тверь» ответил на вопросы журналистов и жителей региона о приоритетах социально-экономического развития Тверской области.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный АПЭК, основан на экспертном опросе, который проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.