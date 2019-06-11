6 ноября Губернатор Игорь Руденя принимает участие в заседании Комитета по транспортному машиностроению Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». Мероприятие проходит в столице Верхневолжья на площадке Тверского вагоностроительного завода.

Участие в заседании принимают генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, представители предприятий транспортного машиностроения. Среди ключевых тем обсуждения - меры государственной поддержки отрасли.

Состоится также рабочая встреча Губернатора Игоря Рудени с Кириллом Липой и Александром Морозовым. Стороны обсудят ключевые мероприятия по созданию в Тверской области промышленного кластера инновационного транспортного машиностроения.

В Верхневолжье транспортное машиностроение – основа всего машиностроительного комплекса. Всего на территории тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения. По итогам 2018 года индекс промышленного производства по отрасли составил более 155%. За 9 месяцев 2019 года объём отгруженных товаров достиг 60,3 млрд рублей.

В сентября текущего года на встрече Губернатора Игорь Руденя с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой обсуждалось взаимодействие регионального Правительства и компании по развитию транспортного машиностроения на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области