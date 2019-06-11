12 хлебопекарных предприятий Тверской области получат поддержку из регионального бюджета





В 2019 году объём субсидий из регионального бюджета для хлебопекарных предприятий Верхневолжья увеличен более чем на 4 млн рублей и составит свыше 64 млн рублей. Распределение поддержки обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя 5 ноября.

По мнению Игоря Рудени, предоставление субсидий позволит сохранить рабочие места для жителей региона и стабильность в хлебопекарной отрасли.

Всего поддержка будет оказана отобранным на конкурсной основе 12 предприятиям, включая малый бизнес.

Это ЗАО «Хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ООО «Знатные хлеба» (Тверь), ООО «Успех-л» (Лесной район), ООО «Пекарь» (Сонковский район), ООО «Исток» (Сандовский район), ООО «Стимул М» (Максатихинский район»), ООО «Мастер» (Краснохолмский район), ООО «Экопродукт» (Торжок), ООО «Смак плюс» (Весьегонский район), ООО «Оленинский хлебокомбинат», ООО «Лотос» (Западнодвинский район).

Господдержка предоставляется на возмещение части затрат, связанных с приобретением сырья для производства хлебобулочных изделий в связи с резким ростом цен на муку (более 40%) в 2018 году. Субсидии предоставляются из расчёта 3 рубля на 1 кг приобретённого сырья.



Пресс-служба Правительства Тверской области