Школьники и студенты Тверской области принимают участие в образовательном проекте по безопасности дорожного движения

В Тверской области реализуется интерактивный образовательный проект «Хищные дороги», главная цель которого формирование у молодежи в возрасте до 22 лет ответственного отношения к безопасности на дороге. В 2019 году проект стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

Со стороны Правительства Тверской области оказывается поддержка некоммерческим организациям, реализующим инициативы социальной и патриотической направленности.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Дорожно-транспортный травматизм остается одной из острых проблем в России. По статистике в 20% случаев виновниками ДТП с участием подростков и молодежи являются сами молодые люди. Опыт реализации проекта также показывает, что подрастающее поколение, в целом ориентирующееся в Правилах дорожного движения, имеет достаточно большие пробелы в знаниях в данной сфере. А ведь именно молодежь получает водительские права, приобретает мобильные средства передвижения - гироскутеры, электросамокаты и др. и начинает самостоятельно действовать на дороге.

Проектом предусмотрено проведение образовательных мероприятий со старшеклассниками, студентами средне-специальных и высших учебных заведений Верхневолжья. Теоретические занятия максимально адаптированы под интересы молодежи: в образовательном мероприятии используются фото- и видеоматериалы, интерактивные методики, в том числе тестирование с использованием специального программного обеспечения и игровым компонентом, а также деловые игры.

Проект «Хищные дороги» реализуется Тверским региональным отделением «Ассоциация юристов России» при поддержке Министерства образования Тверской области и регионального Управления ГИБДД.

Помимо проведения занятий проектом «Хищные дороги» предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Для получения юридической консультации необходимо воспользоваться разделом «Обращения граждан» на официальном сайте Тверского регионального отделения «Ассоциация юристов России» https://tro-alrf.ru.

В Тверской области уделяется особое внимание вопросам безопасности на дорогах. В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводится работа по оснащению пешеходных переходов дополнительными техническими средствами: перильными ограждениями, светофорными объектами, искусственными неровностями, знаками «Дети». В текущем году на эти цели было выделено 105 млн рублей, из них 84 млн рублей – средства областного бюджета, 21 млн рублей – софинансирование муниципальных образований.

Среди главных задач национального проекта - снижение до 2024 года в 2 раза количества аварийно-опасных участков дорожной сети, сокращение смертности от ДТП в 3,5 раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области