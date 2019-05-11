В 12 сельских домах культуры в Тверской области дополнительно проведут ремонт и обновят оборудование

На заседании Правительства Тверской области, которое 5 ноября провёл Губернатор Игорь Руденя, принято решение о распределении порядка 3 млн рублей на ремонт и обновление оборудования в домах культуры региона. Средства высвободились в результате экономии при проведении конкурсных процедур по данному направлению по другим объектам.

Субсидии из регионального бюджета предназначены на проведение текущих ремонтов, замену кресел в зрительных залах, закупку светового, звукового и видеопроекционного оборудования.

«Все ремонтные работы должны быть выполнены максимально качественно, на хорошем технологическом уровне. Оборудование должно закупаться только современное», — подчеркнул Игорь Руденя.

Ремонт будет проведён в Весьегонском районном доме культуры, Сосновицком и Микшинском ДК в Лихославльском районе, Луковниковском доме культуры и Бабинском доме досуга в Старицком районе.

Новое оборудование будет закуплено для Улинского сельского ДК в Западнодвинском районе, Борковского и Морозовского ДК в Бежецком районе, культурно-досугового центра «Михайловский» в Калининском районе, Ильинского и Установского культурно-досуговых центров в Кимрском районе, Подгородненского ДК в Торопецком районе.

Всего в 2019 году на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек в Тверской области выделено более 35,4 млн рублей.

Основная часть средств была распределена ранее между 88 учреждениями культуры Тверской области на проведение текущего ремонта, приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов, светового, звукового, видеопроекционного оборудования, обустройство сцен, зрительных залов.

Также в 2019 году в рамках реализации в Тверской области национального проекта «Культура» организованы ремонтные работы в 4 сельских ДК. В 2020 году в Верхневолжье планируется реконструировать и капитально отремонтировать 10 сельских домов культуры.

Кроме того, в рамках национального проекта в тверском регионе предполагается построить два новых сельских дома культуры. На это в областном бюджете предусмотрено более 11,8 млн рублей, в бюджетах муниципальных образований – около 3 млн рублей. Планируется, что федеральная субсидия по этому направлению составит порядка 61 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области