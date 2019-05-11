В Тверской области с 2020 года будет увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов

5 ноября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени обсудили законопроект об установлении на 2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда. В частности, в следующем году размер патента для трудовых мигрантов планируется индексировать почти на 5%, до 5585 рублей.

В настоящее время стоимость патента для трудовых мигрантов на территории Верхневолжья составляет 5327 рублей и является самой высокой в Центральном федеральном округе.

«Важно, чтобы рабочие места, которые высвобождаются в результате снижения числа трудовых мигрантов, замещались коренными жителями Тверской области. Мы должны встраивать наших граждан в работу региональной экономики», — отметил Игорь Руденя.

В Тверской области введён запрет и ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.

Благодаря принятым мерам, за последние три года для жителей Верхневолжья высвобождено около 9 тыс. рабочих мест, где ранее были трудоустроены иностранные граждане.

Пресс-служба Правительства Тверской области