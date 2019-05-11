В Тверской области по национальным проектам отремонтированы дворы, завершаются дорожные работы

Улучшение инфраструктуры: ремонт дорог, благоустройство общественных зон, модернизация системы ЖКХ - в числе ключевых направлений расходования бюджетных средств в 2019 году. Вопрос рассматривался 5 ноября на заседании Правительства Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

В 2019 году на благоустройство дворов и общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» направлено 449,7 млн рублей, из них 411,1 – средств федерального бюджета, 38,6 млн рублей - областного. В программе приняли участие 54 муниципалитета. Полностью завершен ремонт 56 дворов, заявленных в программе, а также 80 общественных пространств, работы на 13 объектах находятся в завершающей стадии.

«По национальным проектам работа идёт в плановом режиме, мы видим устойчивое кассовое исполнение», - отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги рассмотрения вопроса после заседания Правительства.

Также в Тверской области в полном объеме выполнены работы на всех объектах регионального значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проведён ремонт на 4 участках автомобильных дорог Торжок-Осташков, Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна, Осташков-Селижарово-Ржев, Красномайский-Фирово общей протяжённостью 104 км. Всего в программу дорожных работ на 2019 года было включено 299 объектов муниципальной собственности, на 250 готовность составляет от 70% до 100 %.

По программе модернизации объектов теплоэнергетики проведена реконструкция котельной №1 в посёлке Кесова Гора, завершаются работы по строительству котельной в городе Лихославле и в ЗАТО Озёрный, а также реконструкция системы теплоснабжения в селе Городня и селе Селихово Конаковского района.

В рамках национального проекта «Экология» выполнена расчистка реки Лазурь в Твери на участке общей протяженностью 2,18 км. Особое внимание уделено не только сохраняю водных объектов, но и сохранению другого богатства Верхневолжья – лесных массивов. Искусственное лесовосстановление выполнено на площади более 9,3 тыс. га, что составляет 133,4% от плановых показателей. Кроме того, для проведения мероприятий по лесовосстановлению приобретено 145 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования, а также 22 единицы техники для осуществления лесного надзора.

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года стало ключевой темой заседания Правительства Тверской области 5 ноября.

По итогам 9 месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей – 73,5 % от плановых годовых назначений.

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.