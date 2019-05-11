Марина Цуркан: «Позитивно, что доходная часть бюджета превышает расходную»

Заместитель директора по научной работе Института экономики и управления Тверского государственного университета, доцент кафедры государственного управления Марина Цуркан в качестве эксперта приняла участие в заседании Правительства Тверской области, на котором 5 ноября был рассмотрен вопрос об исполнении регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года.

Эксперт считает динамику исполнения главного финансового документа региона положительной.

«Позитивно то, что доходная часть бюджета превышает расходную», – сказала эксперт, отметив растущие возможности региональной казны.

По словам Марины Цуркан, важно обратить внимание на результативность межбюджетных трансфертов, которые получают муниципальные образования из региональной казны.

«Есть предложение – разработать методику, которая позволит провести оценку, насколько полученные средства в дальнейшем способствуют росту собственной доходной базы муниципальных образований. Внедрение такой методики оценки будет стимулировать территории к эффективному использованию межбюджетных трансфертов», – полагает экономист.

Также Марина Цуркан предложила «пересмотреть философию» оценки исполнения национальных проектов в Тверской области.

«Мне кажется, исполнение национальных проектов в регионе нужно оценивать не с позиций кассового исполнения бюджета, а с позиций достижения запланированных результатов, потому что вполне возможно, что эти два показателя не соотносятся: запланированные результаты достигнуты в большем процентном соотношении, чем кассовое исполнение по нацпроектам», – считает Марина Цуркан.

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года рассмотрено 5 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. По итогам 9 месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей – 73,5 % от плановых годовых назначений.

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», - отметил губернатор Игорь Руденя.

С начала 2019-го года доходная часть областной казны исполнена в сумме 44 млрд 723 млн рублей, что составляет 68% от годового плана, расходная – 40 млрд 256 млн рублей – 58 % от годового плана.

В течение этого года бюджетные средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, ЖКХ.