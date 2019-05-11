Тверская область вошла в тройку лидеров по динамике снижения госдолга и долговой нагрузки за 9 месяцев 2019 года

Долговая политика Тверской области остается одной из самых эффективных в стране. По итогам 9 месяцев 2019 года, госдолг в регионе сократился на 42,3%. По этому показателю Тверская область занимает 3-е место в России, сообщает агентство РИА Рейтинг.

Кроме того, по оценке экспертов агентства, Тверская область вошла в число регионов, которые внесли наибольший вклад в снижение госдолга. В этом списке также отмечены Краснодарский край, Красноярский край, Нижегородская область, Свердловская область, Ставропольский край и Пермский край. Суммарно задолженность этих регионов снизилась на 104,2 миллиарда рублей, обеспечив почти половину от общего сокращения регионального госдолга.

РИА Рейтинг отмечает сохранение тенденции снижения долговой нагрузки в регионах. Тверская область по динамике снижения также оказалась в лидирующей тройке. Отношение государственного долга региона к налоговым и неналоговым доходам снизилось за 9 месяцев текущего года на 22,4 процентных пункта.

По прогнозу Минфина Тверской области, в 2020 году долговая нагрузка региона снизится до 43%, в 2021 году – до 38%, а в 2022 году – до 35% от объемов налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета.

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года рассмотрено 5 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. В регионе последовательно решаются задачи по увеличению доходов областного бюджета, зафиксирован рост поступлений по всем основным видам налогов.

По итогам 9 месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей – 73,5 % от плановых годовых назначений.

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», - отметил губернатор Игорь Руденя.

С начала 2019-го доходная часть областной казны исполнена в сумме 44 млрд 723 млн рублей, что составляет 68% от годового плана, расходная – 40 млрд 256 млн рублей – 58 % от годового плана.

В течение этого года бюджетные средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, ЖКХ.

Также среди главных расходов областного бюджета – поддержка муниципальных образований и обслуживание государственного долга Тверской области. За 9 месяцев текущего года расходы на обслуживание госдолга Тверской области сократились более чем в три раза.