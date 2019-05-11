За 9 месяцев 2019 года в учреждениях социальной сферы Тверской области по национальным проектам проведены ремонты, обновлены оборудование и транспорт

На заседании Правительства Тверской области, которое 5 ноября провел Губернатор Игорь Руденя, в рамках рассмотрения исполнения регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года, были представлены ключевые направления расходования бюджетных средств в социальной сфере. Большинство мероприятий выполнены в рамках реализации в Верхневолжье национальных проектов, инициированных Президентов РФ Владимиром Путиным. На реализацию национальных проектов в Тверской области за 9 месяцев текущего год направлено 4,3 млрд рублей.

По региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» закуплено четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких, заключены контракты на поставку двух компьютерных томографов и ещё четырёх аппаратов ИВЛ. По региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» приобретено 20 единиц специализированного оборудования, заключены контракты на поставку ещё 44 единиц медицинского оборудования. Также приобретены пять эндоскопических систем для детских медицинских учреждений региона.

Среди ключевых мероприятий национальных проектов «Демография» и «Образование» – открытие детского сада на 110 мест в посёлке Калашниково Лихославльского района и школы на 560 мест и 80 дошкольных мест в микрорайоне «Юность», проведение капитальных ремонтов в 153 школах, 18 лагерях, 29 детских садах, 22 учреждениях профобразования.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» приобретено 17 автомобилей для доставки жителей региона старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Кроме того, средства выделялись на улучшение материально-технической базы учреждений социальной защиты населения.

За девять месяцев текущего года 3843 семьи Верхневолжья стали получателями ежемесячной выплаты в случае рождения (усыновления) первого ребенка, 6442 многодетным семьям было назначено ежемесячное пособие, 7623 семьям - ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей, 1313 семьям - региональный материнский капитал, 50 молодым семьям была предоставлена единовременная выплата на частичное погашение ипотеки, 21 многодетная семья улучшила жилищные условия.

Кроме того, средства направлялись на оснащение учреждений физической культуры и спорта необходимым спортинвентарём и оборудованием, а также укрепление материально-технической базы учреждений культуры: приобретение музыкального оборудования и автобусов для гастрольной деятельности, проведение ремонтов, мероприятий, направленных на обеспечение безопасности.

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года стало ключевой темой заседания Правительства Тверской области 5 ноября.

По итогам 9 месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей – 73,5 % от плановых годовых назначений.

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области