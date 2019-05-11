Игорь Руденя: укрепление бюджета Тверской области позволяет модернизировать инфраструктуру, выполнять социальные обязательства

Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев 2019 года рассмотрено 5 ноября на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В регионе последовательно решаются задачи по увеличению доходов областного бюджета, зафиксирован рост поступлений по всем основным видам налогов.

По итогам 9 месяцев текущего года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 млрд 257 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 млрд 653 млн рублей – 73,5 % от плановых годовых назначений.

«Сбалансированная политика нашего региона позволяет нам рассчитывать на укрепление экономического роста. На сегодняшний день мы видим, что показатели бюджета у нас укрепляются. Сегодня мы можем говорить о модернизации инфраструктуры, исполнении социальных обязательств. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнение наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

С начала 2019-го доходная часть областной казны исполнена в сумме 44 млрд 723 млн рублей, что составляет 68% от годового плана, расходная – 40 млрд 256 млн рублей – 58 % от годового плана.

В течение этого года бюджетные средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в здравоохранении, социальной защите, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, ЖКХ.

Глава региона сделал акцент на значимости использования средств, выделенных на реализацию национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Министерство экономического развития и Министерство финансов должны мониторить ситуацию. Обращаю особое внимание на активизацию процессов отраслей: строительство, здравоохранение, ЖКХ, дорожное хозяйство, промышленность – всё должно быть сделано вовремя и качественно», - подчеркнул Игорь Руденя.

Также среди главных расходов областного бюджета – поддержка муниципальных образований и обслуживание государственного долга Тверской области. За 9 месяцев текущего года расходы на обслуживание госдолга Тверской области сократились более чем в три раза.

Пресс-служба Правительства Тверской области