Центробанк информирует: Какую информацию эмитент может не раскрывать?

Существует ли информация, которую эмитенты вправе раскрывать в ограниченном объеме? И должны ли они сообщать об этом Банку России?

Николай Смирнов (Торжок)

Отвечает Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

Перечень информации, которую эмитенты могут не раскрывать, а также случаи, при которых раскрытие информации может быть ограничено, определены постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона „Об акционерных обществах“и Федерального закона „О рынке ценных бумаг“» (далее — Постановление), вступившим в силу с 20 апреля 2019 г.

Указанный перечень состоит из 18 пунктов и включает в себя так называемую чувствительную информацию, раскрытие которой может повлечь в том числе расширение санкционных списков за счет введения санкций в отношении контрагентов (партнеров) российских организаций, включенных в такие списки.

Так, эмитентам предоставлено право не раскрывать следующую информацию:

– о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, заместителях единоличного исполнительного органа, главном бухгалтере эмитента и его заместителях, руководителях и главных бухгалтерах филиалов эмитента;

– о лицах, входящих в состав органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (например, членах ревизионной комиссии эмитента);

– о сделках, совершенных эмитентом, его контролирующими, а также подконтрольными лицами;

– о банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях, в которые входит эмитент, и его членах;

– об аффилированных лицах эмитента;

о подконтрольных эмитенту организациях и лицах, входящих в состав их органов управления, лицах, контролирующих эмитента, и лицах, входящих в состав их органов управления;

– об акционерах эмитента;

– о лицах, контролирующих акционеров эмитента;

– о номинальных держателях ценных бумаг эмитента;

– о партнерах эмитента по хозяйственной деятельности;

– о дочерних организациях эмитента (группы эмитента);

– о финансовых вложениях эмитента;

– о принимаемых эмитентом рисках и их оценке;

– о корпоративных спорах;

– о контрагентах эмитента, в том числе об их географической и отраслевой структуре.

Также кредитные организации имеют право не раскрывать некоторые сведения в установленных Постановлением случаях.

Право не раскрывать указанные сведения предоставлено, если:

– раскрытие информации о лице, в отношении которого действуют меры ограничительного характера иностранного государства, может способствовать введению западных ограничений против самого эмитента или других лиц;

– эмитент сам находится под санкциями;

– должна быть раскрыта информация в отношении кредитной организации, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

– подлежащая публикации информация касается сделки, связанной с выполнением государственного оборонного заказа и реализацией военно-технического сотрудничества;

– информация касается работника либо члена органа управления лица, находящегося под санкциями, либо кредитной организации, отнесенной к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

Эмитентам стоит иметь в виду, что действующим законодательством РФ не предусмотрено право на полный отказ от раскрытия информации, установленной федеральными законами от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Они вправе ограничивать только состав и (или) объем раскрываемой информации согласно перечню, утвержденному Правительством РФ.

При этом эмитент с целью исполнения требований п. 2.13 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» при опубликовании на странице в Интернете, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, документа, в котором ограничивается объем и (или) состав раскрываемой им информации, должен указать основание, в силу которого какая-либо информация не раскрыта либо ограничен ее состав и (или) объем.

Важно также отметить, что введение эмитентом таких ограничений допускается только при условии направления в Банк России либо его территориальное учреждение уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия и (или) предоставления. С 28 декабря 2018 г. такое уведомление должно направляться эмитентом каждый раз, когда эмитент ограничивает состав и (или) объем раскрываемой им информации.

Требования к форме и порядку направления уведомлений установлены Указанием Банка России от 21.03.2019 № 5096-У «О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется», вступившим в силу с 7 июня 2019 г. К уведомлению, направляемому на бумажном носителе, должен быть приложен электронный носитель, содержащий текст уведомления.

В Центральном федеральном округе данные уведомления направляются в:

– Департамент корпоративных отношений Банка России — эмитентами, включенными в Список эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений, утвержденный приказом Банка России от 20.05.2019 № ОД-1141, а также эмитентами, являющимися кредитными организациями;

– Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу — эмитентами, местом нахождения которых является Москва и Московская область;

– отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу — эмитентами, местом нахождения которых является Центральный федеральный округ, кроме Москвы и Московской области.