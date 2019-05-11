В Тверской области стартовало Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры»

5-18 ноября во всех школах Тверской области проходит Всероссийское образовательное мероприятие «Урок цифры». Оно посвящено теме «Большие данные». Организаторы — Минпросвещения и Минкомсвязи России, АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Мероприятие направлено на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Участие в «Уроке цифры» позволит каждому ученику узнать о важности развития цифровых навыков, познакомиться с основами программирования и работы с большими данными. Для учителей это возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных информационных технологий.

В прошлом учебном году акция «Урок цифры» объединила миллионы учеников 1-11 классов школ России. Проект получил высокую оценку профессионального и образовательного сообщества.

Развитие детского творчества в цифровых технологиях — одна из ключевых задач технопарка «Квантирум», который был создан в Тверской области в прошлом году.

«Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности. Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году по инициативе Игоря Рудени в регионе стартовал образовательный проект «Нас пригласили в Кванториум». До конца года еженедельно «Кванториум» будет принимать по 200 школьников Верхневолжья: всего 3000 детей из всех 42 муниципалитетов. Первыми участниками проекта стали ученики тверской школы №17.

Интерактивная программа «Нас пригласили в Кванториум» рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

На обеспечение подвоза и питания детей из муниципалитетов в рамках проекта «Нас пригласили в Кванториум» из регионального бюджета в 2019 году планируется направить свыше 1,2 млн рублей. Порядка 100 тыс. рублей составит софинансирование из местных бюджетов.

В рамках национального проекта «Образование» в Тверской области создаётся сеть лабораторий детского технопарка «Кванториум». В 2019 году распределено 8 грантов для школ Верхневолжья на создание мини-«Кванториумов». При областной поддержке школы смогут приобрести современное оборудование – 3D-принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую технику.

Пресс-служба Правительства Тверской области