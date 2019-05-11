Поисковики Тверской области подведут итоги региональной Вахты Памяти-2019

8 ноября поисковики, участники патриотических движений, школьники и студенты из 15 районов Тверской области и города Ржева примут участие в закрытии региональной Вахты Памяти-2019. Площадкой события станет Музей Калининского фронта в поселке Эммаусс под Тверью.

В Тверской области поисковое движение ведет свою историю с 1988 года. За 31 год Вахта Памяти не прерывалась ни разу, каждую весну поисковые отряды отправляются на места сражений на Тверской земле для поиска и увековечения тех, кто отдал свою жизнь при защите Отечества. В работе активно задействована молодежь.

«Участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На закрытии Вахты Памяти-2019 в Тверской области запланирован торжественный митинг, церемония возложения цветов к обелиску, реконструкция одного из эпизодов Великой Отечественной войны. Также в программе – совещание для представителей поисковых объединений, на котором будут подведены итоги работы в текущем году.

Ключевым событием для представителей поискового движения в 2019 году стала международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», которая проходила в Тверской области с 8 по 22 июня. За две недели поисковиками подняты останки 269 красноармейцев, найдены 18 медальонов.

С этого года постоянный лагерь экспедиции базируется возле будущего Ржевского мемориала Советскому солдату. Открытие масштабного памятника запланировано в 2020-м, в год 75-летия Великой Победы.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею его создания поддержал Президент России Владимир Путин.

Мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте кровопролитных боев под Ржевом 1942-1943 годов. Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме. На монументе будут увековечены имена более 60 тысяч солдат, павших в боях под Ржевом и похороненных на территории района.

В музее у мемориала Ржевскому солдату предполагается сделать площадки для медиа-проектов – демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области