Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл на выставке «Память поколений» в Москве осмотрели макет Ржевского мемориала Советскому солдату





4 ноября Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на выставке «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве осмотрели макет Ржевского мемориала Советскому солдату. Монумент в настоящее время возводится в Тверской области на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов.

Открытие Ржевского мемориала запланировано в 2020-м, в год 75-летия Великой Победы. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших подо Ржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области.

«Тверская область удостоена большой чести стать местом строительства масштабного мемориала Советскому солдату. Монумент станет важным символом нашей памяти о более чем миллионе воинов, отдавших жизни в боях подо Ржевом, и всех павших в годы Великой Отечественной войны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме.

Внести свой вклад в создание одного из самых масштабных в России и Европе мемориалов может каждый. Сбор средств ведётся на сайте подоржевом.рф. На сегодняшний день собрано более 270,8 млн рублей пожертвований.

Выставка «Память поколений» проходит в Манеже в рамках церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». Экспозиция объединяет знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов более чем 30 городов России.