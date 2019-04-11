В Тверской области проходят мероприятия, посвященные Дню народного единства

4 ноября в городах и районах Тверской области проходит ряд патриотических мероприятий, приуроченных к Дню народного единства. В столице Верхневолжья организовано более 20 праздничных и тематических программ в муниципальных учреждениях культуры, библиотеках, подростковых клубах.

«Название праздника глубоко символично. Более четырёх веков назад именно единство, сплочённость и верность Родине помогли нашему народу отстоять независимость России. В этот день в 1612 году народное ополчение освободило Москву от захватчиков. Ополченцев сопровождала и вдохновляла православная святыня – Казанская икона Божией Матери. Тверская земля внесла важный вклад в общую победу. В этом году исполнилось 410 лет сражениям, которые проходили под стенами городов Торопец, Торжок, Тверь и Калязин. Именно здесь были одержаны первые победы», - отметил Губернатор Игорь Руденя в поздравлении, адресованном жителям Верхневолжья.

В 11:00 на берегу реки Тверца на Комсомольском проспекте стартует V межрегиональный городской фестиваль исторической реконструкции «Страницы нашей истории».

На фестивале для жителей и гостей Твери будут работать две интерактивные площадки, организованы рекрутское депо, выставка артиллерии и вооружения, стрельбище. Гости праздника могут принять участие в мастер-классах по кузнечному делу, ткачеству, чеканке монет, посетить ярмарочную площадь, игровые зоны, концертную площадку. Завершится фестиваль реконструкцией сражения войск Московского царства с польско-литовскими войсками Лжедмитрия II.

В 12:00 на улице Трехсвятская пройдёт молодежная акция «В единстве сила».

В 14.00 на площадке Дворца культуры «Химволокно» состоится V Тверской фестиваль национальных культур «В единстве наций - сила народа», в программе которого выставка-ярмарка народных ремесел, мастер-классы, работа фотозон, праздничный концерт «Полотно дружбы».

Пресс-служба Правительства Тверской области