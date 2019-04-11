Президент России Владимир Путин поздравил Губернатора и жителей Тверской области с Днем народного единства

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравление с Днём народного единства Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям региона.

«Этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию – восстанавливает связь времен и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее. Это незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания», – говорится в поздравлении Владимира Путина.

Поздравления с Днём народного единства главе региона и жителям Верхневолжья также направили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представители Государственной Думы РФ.

В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от глав регионов, руководителей федеральных Министерств, служб и структур, органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области