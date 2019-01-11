Игорь Руденя: главная задача – продолжать работу для обеспечения электроснабжением всех жителей Тверской области

1 ноября Губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Обсуждался ход работ по ликвидации последствий нарушения электроснабжения на территории региона. По оперативным данным, все основные линии, которые обеспечивают электроснабжение потребителей Верхневолжья, введены в эксплуатацию.

В заседании приняли участие начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, руководители областных Министерств, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, депутаты Законодательного Собрания региона, представители силовых структур, начальник Тверского ЦГМС Татьяна Зимина, главы районов в режиме видеоконференцсвязи.

«Главная задача – продолжать вместе трудиться для обеспечения электроснабжением всех жителей Тверской области. Прошу энергетиков и всех задействованных в работе, в том числе глав муниципалитетов, быть внимательными, продолжать работу по информированию населения о ситуации, ходе восстановительных работ», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, участвующих в возобновлении энергоснабжения потребителей.

Игорь Руденя подчеркнул: усиленная группировка сил и средств останется в Тверской области до конца года для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии.

О ходе работ по подключению электроснабжения в районах, находящихся в зоне ответственности филиала «Россети Центр Тверьэнерго», доложил Манвел Мажонц.

По словам директора филиала, сегодня планируется полностью перейти на основные схемы во всех районах присутствия Тверьэнерго. В настоящее время полностью запитаны на постоянную схему электроснабжения Вышеволоцкий городской и Весьегонский муниципальный округа. Часть населенных пунктов, где сохраняется непостоянная схема, снабжаются электричеством с помощью генераторов.

В круглосуточном режиме продолжает работать группировка сил – 282 бригады, 1250 человек, 410 единиц техники. В регион также дополнительно прибыли 19 линейных бригад Россетей, специализирующихся на линиях высокого напряжения.

Сейчас энергетики находятся в режиме оперативных переключений, связанных с переходом на основные схемы питания. Также отрабатываются отдельные заявки от потребителей Максатихинского, Лесного, Сонковского, Сандовского, Бологовского районов, Удомельского городского округа. Наибольшие силы сосредоточены на этих территориях.

Игорь Руденя находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных Министерств и ведомств.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка, где были зафиксированы сбои в электроснабжении.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

Для получения информации о ходе восстановления электроснабжения можно позвонить на бесплатную прямую линию «Россети Центр» – 8-800-50-50-115. Также действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39-09-82. Сообщить о сбоях можно по номеру 112.

Пресс-служба Правительства Тверской области