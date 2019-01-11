В Тверской области возобновлено электроснабжение населённых пунктов, пострадавших от сильного ветра

В Тверской области запитаны населённые пункты, в которых в ночь с 27 на 28 октября из-за неблагоприятных погодных условий было отключено электричество. Основные электросетевые комплексы, непосредственно влияющие на энергоснабжение потребителей Тверской области, введены в работу.

В настоящее время в ряде населенных пунктов идет процесс переключения электропитания с резервных источников на основные. Ситуация находится на контроле профильных служб.

«Благодаря слаженным действиям сотрудников Главного управления МЧС России по Тверской области, компании «Россети», руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований нам удалось существенно минимизировать ситуацию с нарушением энергоснабжения районов Верхневолжья. Хочу отметить высокий уровень межведомственного взаимодействия Россетей, МЧС с областным Правительством», - сказал Губернатор Игорь Руденя на очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тверской области.

Ситуация с возобновлением электроснабжения в населенных пунктах области – на постоянном контроле Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона находится на связи с генеральным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, Министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных Министерств и ведомств.

28 октября Губернатор Игорь Руденя на вертолете МЧС лично провел осмотр территорий Вышневолоцкого городского округа и Бежецка, где были зафиксированы сбои в электроснабжении.

Губернатор руководит деятельностью региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области с участием глав муниципальных образований.

Работы в населенных пунктах, где произошли сбои в энергообеспечении, ведутся круглосуточно. Задействовано более 280 бригад, около 1200 человек, 400 единиц техники. Также в регион направлены дополнительные линейные бригады Россетей, специализирующиеся на линиях высокого напряжения. Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области.

В настоящее время на территории пострадавших от стихии районов продолжается мониторинг ситуации и контроль за обеспечением бесперебойного электроснабжения потребителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области