В Твери проходит областной День призывника

1 ноября в Твери, на базе войсковой части 41486, проходит областной День призывника. В мероприятии принимают участие более 250 молодых людей призывного возраста из муниципалитетов Тверской области – школьники старших классов, студенты профессиональных училищ и средне-специальных образовательных организаций.

День призывника – традиционное областное мероприятие патриотической направленности по подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Сегодня военная форма – это образец нравственности и духовности. Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В программе Дня призывника – экскурсия по войсковой части, демонстрация военной техники и образцов вооружения, знакомство с армейским бытом.

Областной День призывника проводится в регионе с 2003 года дважды в год - в период осеннего и весеннего призывов. Традиционно помимо будущих защитников Родины в мероприятии принимают участие представители администраций муниципальных образований, военного комиссариата Тверской области, командование и личный состав воинских частей.

Пресс-служба Правительства Тверской области