В Тверской области проходят межрегиональные соревнования по шорт-треку

1-3 ноября на льду спорткомплекса «Юбилейный» в Твери проходят межрегиональные соревнования — отбор на Первенство России по шорт-треку среди юношей и девушек старшей и средней возрастных групп. Событие объединило участников из Тверской, Ярославской, Рязанской, Пензенской, Нижегородской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Спортсмены будут соревноваться в троеборье на дистанциях 1500, 500, 1000 метров и в командной эстафете на 2000 метров. Возрастные группы – 13-15 лет и 15-17 лет. Мероприятие организовано Федерацией конькобежного спорта Тверской области, ГБУ «СШОР по ледовым видам спорта» при поддержке регионального Правительства. Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Эдуард Султанов, старший тренер отделения шорт-трека ГБУ «СШОР по ледовым видам спорта».

В Тверской области дисциплина конькобежного спорта «шорт-трек» развивается с 2010 года, за это время подготовлены мастер спорта России международного класса, 12 мастеров спорта России, десятки кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников.

Конькобежный спорт вошел в перечень базовых видов спорта Тверской области на 2018-2022 годы. В настоящее время на отделении шорт-трека занимаются более 200 спортсменов в возрасте от 9 до 22 лет.

«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. И сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В регионе принята Стратегия развития физкультуры и спорта до 2024 года. На ее реализацию планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. Одно из основных направлений – строительство современных спортивных комплексов в Твери и крупных муниципалитетах, а также развитие сети физкультурно-оздоровительных комплексов в небольших районах и городских поселениях.

Предусмотрены мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных спортивных школ, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, ремонт школьных спортивных залов.

Важное для региона направление – развитие профессионального спорта. Заключено соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе между Правительством Тверской области и хоккейным клубом «Динамо-Москва». В Твери размещены две команды: Высшей хоккейной лиги - «Динамо-Тверь» и молодёжной хоккейной лиги – «Динамо-Москва». Тренировочной площадкой стал спортивный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба Правительства Тверской области