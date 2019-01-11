4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Тверской области!

4 ноября наша страна отмечает День народного единства.

Название этого праздника глубоко символично. Более четырёх веков назад именно единство, сплочённость и верность Родине помогли нашему народу отстоять независимость России.

В этот день в 1612 году народное ополчение освободило Москву от захватчиков. Ополченцев сопровождала и вдохновляла православная святыня – Казанская икона Божией Матери.

Тверская земля внесла важный вклад в общую победу. В этом году исполнилось 410 лет сражениям, которые проходили под стенами городов Торопец, Торжок, Тверь и Калязин. Именно здесь были одержаны первые победы.

Патриотизм, единство, верность православию – эти ценности наш народ сохранил на протяжении столетий. И сегодня вековые традиции помогают нам развивать и укреплять нашу Родину. Желаю всем жителям Тверской области мира, добра и благополучия!

С праздником! С Днём народного единства!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые земляки!

Примите сердечные поздравления с Днем народного единства!

Во все времена мы могли противостоять любой ситуации. Именно сплоченность делает нас сильным государством. Этот праздник – символ уважения к Родине, к ее истории, к подвигам нашего народа. Этот день символизирует единение народов России разных национальностей и вероисповеданий. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности и решить самые сложные задачи. От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и новых достижений на благо нашего родного края и России в целом!

Депутат Государственной думы С.В.Максимова.

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Уважаемые жители

Конаковского района!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Это особенный праздник, в котором соединились воедино история и современность, ратная слава и трудовые свершения, лучшие черты национального характера и богатые духовные традиции нашего народа.

Более 400 лет назад люди самых разных сословий, национальностей и вероисповеданий под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского отстояли свободу и независимость нашей Родины, положили конец смуте, терзавшей страну. Это событие до сих пор напоминает нам о самом главном, о том, что объединяет нас и делает сильнее – вековой дружбе народов, населяющих нашу страну, и любовь к нашему общему дому - России. Это наша история и культура. Это подлинное народное единство, которое всегда ярко проявляется в эпоху тяжелых испытаний и перемен.

Не сомневаюсь, что столь ценное наследие послужит надежной основой для дальнейшего укрепления нашего района и всего государства. А упорный созидательный труд жителей Конаковского района позволит достичь тех высоких целей, которые стоят перед нашей страной на этом важнейшем этапе ее развития.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех начинаниях на благо Конаковского района, Тверской области и России!

С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания

депутатов, секретарь Конаковскогоместного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,

депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.