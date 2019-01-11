ПАМЯТЬ ЖИВА ВЕЧНО

В г. Конаково состоялось торжественное открытие обновлённого мемориального комплекса «Комсомольский сквер».

Значимое место в комплексе теперь занимает бюст героя-десантника Дениса Стребина. Вместе с жителями города почтили память погибших в боевых действиях земляков представители администрации Конаковского района.

29 октября в Комсомольском сквере было многолюдно. Среди участников мероприятия школьники, представители общественных молодёжных и ветеранских организаций, работники предприятий, ветераны. Сотни желающих вспомнить подвиг героев. В первых рядах Татьяна Константиновна Белова, бабушка самоотверженного бойца Дениса Стребина. Именно с ней в этот день гости праздника негласно разделили и радость, и скорбь.

Установка нового памятника стала значимым событием для всей Тверской области. Об этом говорилось в приветственном адресе губернатора Игоря Рудени, который зачитал начальник главного управления региональной безопасности Тверской области Василий Попенко:

- Денис Стребин – боец легендарной 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Почти 20 лет назад, 1 марта 2000 года, Денис и его боевые товарищи совершили подвиг, вступив в неравный бой с бандитами во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье Чеченской Республики. Их подвиг всегда будет жить в наших сердцах, останется в истории российского воинства и всего Отечества.

Глава Конаковского района Олег Лобановский отметил, что открытие бюста стало поистине историческим событием:

- Памятник нашёл своё место, ведь этот сквер давно стал напоминанием жителям Конаковского района и всему человечеству о тех бедах, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане, Чечне и Чернобыле. Воспоминания помогут нам не допустить такого ужаса снова. Желаю вам только мира и благополучия.

Почётным гостем мероприятия стал Николай Стаськов, заместитель председателя ДОСААФ России. Николай Викторович отчётливо помнит 2000 год, когда неравный бой отобрал жизнь у русских десантников:

- Это были тяжёлые времена не только для воздушно-десантных войск, но для всех вооружённых сил Российской Федерации. Мы просто не выходили из боя. Уже прошло 20 лет, и можно сказать, что были поползновения сделать так, чтобы подвиг 6-й роты остался в забытьи, потери хотели просто списать. Но командование воздушно-десантных войск стояло на своём, и уже 2 марта было доложено о трагедии. Открывая бюст вашему земляку, мы чтим всех наших боевых товарищей, которые погибли, выполняя свой воинский долг.

Огромные слова благодарности Николай Викторович выразил тем лицам, которые по всей стране устанавливают такие бюсты. Инициатива принадлежит Андрею Тимофееву, возглавляющему ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России. К 20-й годовщине гибели десантников 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии бюсты 84 героев появятся в их родных городах.

К участникам мероприятия также обратились Вячеслав Сивко, президент межрегионального фонда Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы, Игорь Евтюхин, директор фонда «Памяти 6-й роты», Максим Ли, временно исполняющий полномочия главы г. Конаково, Дмитрий Козырев, председатель Совета депутатов г. Конаково, протоиерей Виктор Ильин, Благочинный Конаковского района, Елена Беликова, куратор всероссийского проекта по установке памятных бюстов бойцам 6-й роты.

Украсили мероприятие трогательные стихотворения конаковских школьников, выступление ансамбля барабанщиц ДК им. Воровского, областного духового оркестра и даже приветствие с воздуха от Федерации вертолётного спорта России.

После торжественной части Олег Лобановский с представителями городской и районной администраций осмотрел реконструированный сквер, возложил цветы к новым мемориальным доскам в честь погибших в Афганистане и ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, а также к Вечному огню, который долгие годы горит здесь в память о солдатах, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

Общая стоимость проекта по благоустройству мемориального комплекса в Конакове составила 15,7 млн. рублей, в том числе более 11,2 млн. рублей - из федерального и областного бюджетов. Убраны аварийные деревья, обустроены дорожки, тротуары, газоны, парковка с учётом доступности транспорта людей с ограниченными возможностями здоровья. Установлены скамейки, освещение, урны. Приобретены 93 саженца деревьев и более 300 кустарников, которые были высажены во время субботника с участием местных жителей. Второй этап реконструкции запланирован на следующий год, он подразумевает замену памятника погибшим.

Анна Рихмайер.