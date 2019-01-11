Переходящий кубок «Под Парусами Надежды» 2019 года наш!

В конце октября наша команда Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов под руководством Галины Георгиевны Корниловой вернулась с очередных соревнований по парусному спорту «Под парусами надежды». Закрытие сезона-2019 и проекта «Под парусами надежды» прошло на Клязьминском водохранилище Московской области.

Напомним, что программа под названием «Под парусами надежды» разработана по инициативе Российского спортивного союза инвалидов совместно с руководителями и специалистами ряда яхт-клубов и учебных центров. Цель программы – создание условий для приобщения людей с инвалидностью к занятиям парусным спортом и решение задач социально-психологической реабилитации.

Конаковская команда в составе Г.Г.Корниловой, А.А.Корнилова, В.А.Кузина, К.А.Морозова закрыла парусный сезон.

Нашей команде ВОИ вручили переходящий кубок победителей 2019 года по парусному спорту среди людей с ограниченными возможностями в России. Также нашу команду на следующий год включили в программу проекта «Под парусами надежды». Александр Корнилов также занял 1 место по парусному спорту среди членов ВОИ и 3 место - в общем зачете среди всех спорт-сменов.

Члены Конаковской районной организации Всероссийского общества инвалидов выражают свою признательность всем, кто им помогал: водителю Александру Корнилову, благодаря которому команда смогла принимать участие в соревнованиях в разных городах России, руководителям проекта Дмитрию и Александру Золотовым, председателю РССИ С.М.Потехину, директору отеля «Ривер Клаб» М.В.Каганскому. Все они верили в нашу команду, и она оправдала надежды!

Сезон закрыт, переходящий кубок 2019 года наш!

Людмила Кикало.