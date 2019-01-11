АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

1 ноября (пятница)

- Праздничный концерт, посвященный Дню единства России, «Славься, Русь, моя Отчизна!» ДК им. Воровского. Начало в 14 часов. Вход свободный.

- «Большой этнографический диктант» международная просветительская акция. МБУ «Конаковская МЦБ» Начало в 11 часов .

2 ноября (суббота)

- Районный фестиваль национальных культур «Единение». ДК «Современник». Начало в 12 часов. Вход свободный.

- 2 ноября «Рисунок и фаянс» подведение итогов и награждение участников художественной олимпиады. МБУ «Конаковская МЦБ» Начало в 13 часов.

- Театральная комедия для взрослых «Дублёр, или Не будите пожарного». МБУ «Досуговый центр» д. Мокшино. Начало в 16 часов. Цена билета 200 руб.

3 ноября (воскресенье)

- Открытый ковёр по дзюдо в «ДЮСШ единоборств» Конаковского района. Начало в 9 часов. Вход свободный.

- Кубок «Волгаря». Нам 17 лет. Участвуют команды Конаковского района и Тверской области. ДЮСШ «Олимп». Начало в 11 часов. Вход свободный.

- Шоу мыльных пузырей. ДК «Современник». Начало в 13 часов. Вход платный.

- Вечер памяти А.Л.Андронова «Своё сердце навек здесь оставил». СДК с. Юрьево-Девичье. Начало в 18 часов. Вход свободный.

4 ноября (понедельник)

- Мини-футбол. ФК «Алмаз» - СФК «Алфёрово». ДЮСШ «Олимп». Начало в 13-30. Вход свободный.

- Турнир по волейболу «Кубок Андронова». СК с.Юрьево-Девичье. Начало в 10-00. Вход свободный.