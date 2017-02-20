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http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

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На школьные обеды для детей из малообеспеченных семей Тверской области выделят более 90 млн рублей

Янв
27
На школьные обеды для детей из малообеспеченных семей Тверской области выделят более 90 млн рублей
 
Объёмы финансирования на организацию в 2017 году питания детей из малообеспеченных семей региона рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени.
Posted By Максим Малахов подробнее

По целевому приему в 2017 году в Тверской государственный медицинский университет поступят 80 абитуриентов

Янв
27
По целевому приему в 2017 году в Тверской государственный медицинский университет поступят 80 абитуриентов
 
Студентами Тверского государственного медицинского университета по целевому приему в 2017 году станут порядка 80 абитуриентов, что составит четверть от общего числа студентов в структуре бюджетного приема.
Posted By Максим Малахов подробнее

Более 300 выпускников Тверской области получили работу при содействии службы занятости в 2016 году

Янв
27
Более 300 выпускников Тверской области получили работу при содействии службы занятости в 2016 году
 
Posted By Максим Малахов подробнее

На создание комфортной городской среды в Тверской области в 2017 году планируется направить около 330 млн рублей

Янв
27
На создание комфортной городской среды в Тверской области в 2017 году планируется направить около 330 млн рублей
 
Сегодня, 26 января, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсуждалось выделение средств на создание комфортной среды в городах Верхневолжья.
Posted By Максим Малахов подробнее

Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году

Янв
27
Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году
 
Сегодня, 26 января, в Правительстве Тверской области состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени с первым заместителем Министра транспорта РФ Евгением Дитрихом. Стороны обсудили планы по развитию дорожной сети и транспортной системы Верхневолжья.
Posted By Максим Малахов подробнее

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