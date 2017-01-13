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Справки по тел. (848242) 4-30-24, 4-37-04
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:
http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124
http://vk.com/konzarya
Можно обсуждать любые темы!
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