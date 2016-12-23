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Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:

http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124

http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

Добро пожаловать!

 

В Твери состоится традиционный Рождественский фестиваль хоровой музыки

Янв
09
В Твери состоится традиционный Рождественский фестиваль хоровой музыки
 
С 15 по 20 января в Тверской академической филармонии пройдёт XIV Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие». Мероприятие организовано при поддержке регионального Правительства, а также Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви.
Posted By Максим Малахов подробнее

Губернатор Игорь Руденя обсудил с Министром туризма Тверской области Иваном Егоровым задачи по развитию отрасли

Янв
09
Губернатор Игорь Руденя обсудил с Министром туризма Тверской области Иваном Егоровым задачи по развитию отрасли

           Сегодня, 9 января, Губернатор Игорь Руденя встретился с руководителем Министерства туризма Тверской области Иваном Егоровым. Обсуждались перспективы развития отрасли, задачи нового ведомства.
          «Министерство туризма – один из ключевых органов власти, которому предстоит масштабная работа по улучшению индустрии гостеприимства, привлечению инвестиций, повышению занятости населения. Особенно
Posted By Максим Малахов подробнее

НОВОГОДНИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В МОКШИНО!!!

Янв
07

НОВОГОДНИЙ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В МОКШИНО!!!

Posted By Максим Малахов подробнее

Игорь Руденя поручил обеспечить жителей сгоревшего в Конаково дома жильем

Янв
04
Игорь Руденя поручил обеспечить жителей сгоревшего в Конаково дома жильем
 
 
Жители дома, сгоревшего при пожаре в Конаково, не останутся без крова. Часть жильцов уже переехала к родственникам. Остальным предоставят комнаты в общежитии. Такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя, который сегодня, 3 января, побывал на месте происшествия.
Posted By Максим Малахов подробнее

Светлана Вержбицкая назначена заместителем Председателя Правительства Тверской области

Янв
04
Светлана Вержбицкая назначена заместителем Председателя Правительства Тверской области
 

Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени на должность заместителя Председателя Правительства Тверской области назначена Светлана Валентиновна Вержбицкая.

Светлана Вержбицкая окончила Ростовский государственный университет. Специальность по образованию - филолог, преподаватель русского языка и литературы.

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