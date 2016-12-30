НЕ ЗНАЕТЕ, КАК БЫСТРО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
 
Общественно-политическая газета «Заря» - самое массовое издание данного типа на территории Конаковского района. Реклама на страницах «Зари» - верный шаг на пути к вашей узнаваемости. По вашему желанию рекламный и полноцветный модуль может быть размещен на любой странице нашей газеты, а также на нашем сайте в Интернете. Кроме того мы можем оказать высококвалифицированную помощь в создании и продвижении сайта ваших предприятия или организации во Всемирной коммуникационной системе Интернет. телефон нашего рекламного отдела: (848242) 4-37-04

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»!
Стоимость подписки на 6 месяцев - 300 рублей. Уже после обеда в пятницу вы сможете получить электронную версию свежего номера нашей газеты в формате PDF на ваши электронные почтовые адреса.

Чтобы подписаться на электронную версию,
необходимо: сообщить ваш электронный адрес и заплатить необходимую сумму в редакции, либо почтовым переводом (171252) Тверская области, г.Конаково, ул. Учебная, 3. Услуга доступна на всей территории России, а также ближнего и дальнего Зарубежья.
Справки по тел. (848242) 4-30-24, 4-37-04

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:

http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124

http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

Добро пожаловать!

 

В Тверской области обеспечат безопасность Крещенских купаний

Янв
16
В Тверской области обеспечат безопасность Крещенских купаний
 
         Правительство Тверской области проведет совещание с участием глав муниципальных образований по обеспечению безопасности мероприятий на праздник Крещения. Такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя сегодня, 16 января, на оперативном совещании с членами регионального Правительства.
Posted By Максим Малахов подробнее

Работодатели Тверской области готовы трудоустроить более 8 тысяч специалистов

Янв
16
Работодатели Тверской области готовы трудоустроить более 8 тысяч специалистов
 
В Тверской области  уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 года составил 1%. Ситуация на рынке труда региона остается стабильной.
Предприятия Тверской области готовы принять на работу более 8 тысяччеловек, из которых 3,5 тысяч -  специалисты инженерно-технического профиля и служащие, 4,6 тысяч -  представители рабочих профессий.
         Наибольшую потребность в кадрах испытывают такие отрасли как
Posted By Максим Малахов подробнее

Тверь вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха

Янв
16
Тверь вошла в топ-25 городов России, популярных для отдыха
 
Город Тверь вошел в  рейтинг самых популярных российских и зарубежных туристических направлений по итогам прошедших новогодних праздников. Топ-25 составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 по 8 января 2017 года. 
Posted By Максим Малахов подробнее

Тверское предприятие получило гран-при Всероссийского смотра качества хлеба

Янв
16
Тверское предприятие получило гран-при Всероссийского смотра качества хлеба
 
Тверское предприятие ЗАО «Хлеб» приняло участие в международной конференции, посвящённой хлебопекарному производству и VII Всероссийском смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции».
Оба мероприятия прошли в Москве, организаторами выступили НИИ хлебопекарной промышленности, Российский союз пекарей и Международная промышленная академия при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
Posted By Максим Малахов подробнее

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Янв
16

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 

Posted By Максим Малахов подробнее

Страницы

Подписка на З а р я RSS