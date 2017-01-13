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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:

http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124

http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

Добро пожаловать!

 

39 наград вручили победителям и лауреатам профессионального конкурса «Грани-2017»

Янв
20

Сегодня, 20 января, более двухсот журналистов Тверской области собрались на торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской прессы. По традиции, центральной частью встречи стало награждение лауреатов и победителей регионального конкурса журналистского мастерства «Грани».

Posted By Максим Малахов подробнее

ОКОЛО 700!

Янв
20

Именно такое количество спортсменов из 19 регионов России приняло участие в соревнованиях по джиу-джитсу, которые прошли в прошлые выходные в стенах спорткомплекса «Олимп» в Конакове. Эти всероссийские соревнования стали отбором спортсменов в сборную России для участия в европейском и мировом турнирах. 

Posted By admin подробнее

КОНАКОВСКИЕ РОДНИКИ

Янв
20

Итак, она звалась Татьяной

Posted By admin подробнее

НОВОСТИ

Янв
20

ЧТО ПОСЛЕ КРЫМСКОГО МОСТА?
В 2015 году конаковское предприятие «Энергостальконструкция», являющееся одним из лидеров в производстве металлоконструкций для нужд энергетики, активно участвовала в строительстве энергомоста «Россия - полуостров Крым», произведя для него опоры ЛЭП. 

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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Янв
20

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