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необходимо: сообщить ваш электронный адрес и заплатить необходимую сумму в редакции, либо почтовым переводом (171252) Тверская области, г.Конаково, ул. Учебная, 3. Услуга доступна на всей территории России, а также ближнего и дальнего Зарубежья.
Справки по тел. (848242) 4-30-24, 4-37-04

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:

http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124

http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

Добро пожаловать!

 

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дек
30

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НОВОСТИ

Дек
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Памяти Бориса Ничипорова

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ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО ГОДА

Дек
30

ЯНВАРЬ

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НАМ ПИШУТ

Дек
30

Скоро, скоро Новый год! 
Он нам радость принесёт!

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«Низкий поклон вам, сержант Васильковский!»

Дек
30

- так озаглавлена творческая работа ученика 7-а класса Новозавидовской школы № 2 А. Суглобова, занявшая 1 место по результатам районного конкурса сочинений «Письмо В.В.Васильковскому». 

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