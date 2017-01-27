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Помимо обновленного сайта у "Зари" появились и свои группы в самых популярных российских социальных сетях: "Одноклассники" и "ВКонтакте". Там еще больше новостей и тех материалов, которые по каким-то причинам остались "за кадром". Адреса групп:

http://www.odnoklassniki.ru/group/52027076903124

http://vk.com/konzarya

Можно обсуждать любые темы! 

Добро пожаловать!

 

На ремонт и содержание дорог Тверской области в 2017 году будет направлено 6,6 млрд рублей

Фев
03
На ремонт и содержание дорог Тверской области в 2017 году будет направлено 6,6 млрд рублей
 
Сегодня, 2 февраля, Губернатор Игорь Руденя провёл совещание по вопросам реализации Программы ремонта дорог Тверской области. По сравнению с прошлым годом, в 2017-м финансирование дорожного хозяйства увеличено в полтора раза: с 4,5 до 6,6 млрд рублей.
Средства будут направлены как на содержание, так  и на ремонт дорог Верхневолжья.
Posted By Максим Малахов подробнее

Российский книжный союз оценил вклад Тверской области в развитие литературной жизни страны

Фев
03
Российский книжный союз оценил вклад Тверской области в развитие литературной жизни страны
 
Российский книжный союз поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за участие Верхневолжья во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2016 году.
          Цель конкурса – выявить наиболее значимые достижения регионов в развитии литературной жизни страны, повышении доступности чтения для граждан.
          Тверская область представила свой опыт работы в этом направлении.
Posted By Максим Малахов подробнее

В Правительстве Тверской области обсудили развитие лабораторной службы в регионе

Фев
03
В Правительстве Тверской области обсудили развитие лабораторной службы в регионе
 
         В Тверской области ежегодно проводится порядка 25-28 млн лабораторных исследований. Сегодня, 2 февраля, Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное развитию лабораторной службы в регионе, совершенствованию качества услуг для населения в этой сфере.
Posted By Максим Малахов подробнее

Газификация юго-запада Тверской области начнется в конце 2017 года

Фев
03
Газификация юго-запада Тверской области начнется в конце 2017 года
 
Сегодня, 3 февраля, Губернатор Игорь Руденя пообщался с ветеранами Оленинского района. На встрече обсуждались вопросы газификации, медицинского обслуживания, транспортного сообщения, состояния дорог.
Posted By Максим Малахов подробнее

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

Фев
03

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