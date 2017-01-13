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В Твери регистрация снегоходов стала доступнее

Янв
26
В Твери регистрация снегоходов стала доступнее
 
С 5 января по 28 февраля в Тверской области проходит профилактическая операция «Снегоход», в ходе которой проверяются правила эксплуатации данной техники. Внимание в этот период уделяется  и организациям, торгующим внедорожными мототранспортными средствами.
Posted By Максим Малахов подробнее

Туристы активно бронируют отели Твери на весну и лето 2017 года

Янв
25
Туристы активно бронируют отели Твери на весну и лето 2017 года
 
Тверь вошла в 25 самых популярных городов для путешествий по России в 2017 году. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по результатам броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.
По данным сервиса, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Твери в среднем на полторы ночи.
Posted By Максим Малахов подробнее

Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» состоится в Тверской области весной 2017 года Подготовку к проведению в Тверской области Международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» обсудили сегодня, 25 января, на со

Янв
25
Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» состоится в Тверской области весной 2017 года
 
Подготовку к проведению в Тверской области Международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» обсудили сегодня, 25 января, на совещании в Правительстве региона под председательством Губернатора Игоря Рудени.
Posted By Максим Малахов подробнее

Тверская область получит более 40 млн рублей на улучшение условий жизни на селе в 2017 году

Янв
25
Тверская область получит более 40 млн рублей на улучшение условий жизни на селе в 2017 году
 
Правительством Российской Федерации определен размер субсидий регионам на развитие сельских территорий. В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» субъектам РФ в целом будет направлено около 6,8 млрд рублей.
Posted By Максим Малахов подробнее

На обеспечение молодых семей Тверской области жильём из федерального бюджета в 2017 году будет направлено более 18 млн рублей

Янв
25
На обеспечение молодых семей Тверской области жильём из федерального бюджета в 2017 году будет направлено более 18 млн рублей
 
Правительством РФ между регионами России распределено 4,2 млрд рублей. Субсидии предназначены для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Тверской области из этих средств в 2017 году направят 18,3 млн рублей.
Posted By Максим Малахов подробнее

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