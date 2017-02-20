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Можно обсуждать любые темы! 

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В разработке модели экономического развития Тверской области будут участвовать ученые Российской Академии Наук

Фев
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В разработке модели экономического развития Тверской области будут участвовать ученые Российской Академии Наук
 
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН) будет участвовать в разработке модели экономического развития Тверской области. Такая договоренность достигнута сегодня, 1 февраля, на встрече Губернатора Игоря Рудени и директора Института, академика РАН, доктора экономических наук, профессора Виктора Ивантера.
Posted By Максим Малахов подробнее

Федеральный центр направит на развитие дорожной сети Тверской области более 596 млн. рублей

Фев
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Федеральный центр направит на развитие дорожной сети Тверской области более 596 млн. рублей
 
Решением Правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства на 2017 год. Средства в размере 10 млрд рублей будут направлены 20 субъектам Федерации.
В числе получателей федеральной поддержки - Тверская область. Региону выделено более 596 млн рублей.
Posted By Максим Малахов подробнее

Тверская область получит более 275,8 млн рублей на создание новых школьных мест

Фев
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Тверская область получит более 275,8 млн рублей на создание новых школьных мест
 
Правительством РФ распределены субсидии  на возмещение в 2017 году регионам расходов на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию общеобразовательных организаций. Тверской области на эти цели направят более 275,8 млн рублей.
Posted By Максим Малахов подробнее

Многодетные семьи Тверской области получат денежные выплаты, несмотря на проблемы с перечислением федеральных средств

Фев
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Многодетные семьи Тверской области получат денежные выплаты,
несмотря на проблемы с перечислением федеральных средств
 
В Тверской области ежемесячные выплаты семьям в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей будут выплачены в полном объеме. Обязательства по оказанию данной меры поддержки берет на себя областной бюджет. Такое решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 31 января, провел Губернатор Игорь Руденя.
Posted By Максим Малахов подробнее

Лучшие работники сферы ЖКХ Тверской области получат премии

Фев
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Лучшие работники сферы ЖКХ Тверской области получат премии
 
31 января на заседании регионального Правительства утвердили ежегодные персональные премии Губернатора Тверской области работникам жилищно-коммунального хозяйства. В этом году денежные вознаграждения в размере 16,5 тыс. рублей получат семь специалистов сферы.
Posted By Максим Малахов подробнее

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